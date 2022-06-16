Геннадий Гудков: В Кремле не предполагали таких санкций после вторжения РФ в Украину. "Куда Запад без нас денется?"

"В Кремле, когда планировали вторжение, рассуждали так: "Да, какие-то будут санкции. Да, наверное, опять какие-то компании включат в какие-то списки". Они считали, что самая страшная санкция, которая будет, – отключение SWIFT. И они обсуждали, что тогда делать. Одни говорили: "В принципе, неприятно, это парализует внешнюю торговлю, но потом как-то наведем порядок". А другие говорили: "Слушайте, если мы все быстро сделаем, они даже SWIFT не успеют нам отключить, а потом уже и не будут, если мы все сделаем. Киев возьмем, [президент Украины Владимир] Зеленский либо сбежит, либо с ним что-то случится – отправится в рай досрочно. Пока [на Западе] будут все согласовывать, мы уже закончим". Они вообще не предполагали, что могут быть заморожены активы", – подчеркнул Гудков.
По его словам, российские власти были уверены, что "мировая финансовая система не пойдет на нарушение своих вековых правил".
"Они абсолютно были уверены, что с их деньгами ничего не случится. Они не предполагали персональных санкций, не считали возможным нефтегазовое эмбарго. "Куда Запад без нас денется? Да у них нет возможностей! Даже если захотят – еще два-три года будут покупать у нас нефть и газ. А то и пять лет. А там мы договоримся, все нормализуем – где-то покаемся и вернем отношения". Вот такое у них было ощущение до 24 февраля", – отметил Гудков.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, Евросоюз, США и их союзники ввели несколько пакетов санкций в отношении Российской Федерации, представителей ее власти и бизнеса.
США и ЕС наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы. Валютные резервы РФ составляют около $630 млрд. Как отмечала BBC, считается, что большая их часть находится на Западе, а значит, попала под заморозку.
Европейский совет 3 июня утвердил шестой пакет санкций. Он включает ряд ограничений: персональные санкции против бизнесменов, членов семей олигархов и кремлевских чиновников, поэтапный отказ от российской нефти, приостановку вещания трех российских каналов ("Россия РТР" / "РТР-Планета", "Россия 24" и "ТВ Центр – Международный"), ряд экспортных ограничений и отключение от системы SWIFT трех банков, в том числе крупнейшего в стране – "Сбербанка". Изначально планировалось, что эмбарго на нефть будет полным.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля по июнь на РФ было наложено почти 8 тыс. ограничений. А всего с 2014 года – 10,5 тыс.
11 июня Зеленский заявил, что нужен седьмой санкционный пакет против России, который должен стать еще более мощным.