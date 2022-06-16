Геннадий Гудков: В Кремле не предполагали таких санкций после вторжения РФ в Украину. "Куда Запад без нас денется?"

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля по июнь на РФ было наложено почти 8 тыс. ограничений Фото: depositphotos.com

"В Кремле, когда планировали вторжение, рассуждали так: "Да, какие-то будут санкции. Да, наверное, опять какие-то компании включат в какие-то списки". Они считали, что самая страшная санкция, которая будет, – отключение SWIFT. И они обсуждали, что тогда делать. Одни говорили: "В принципе, неприятно, это парализует внешнюю торговлю, но потом как-то наведем порядок". А другие говорили: "Слушайте, если мы все быстро сделаем, они даже SWIFT не успеют нам отключить, а потом уже и не будут, если мы все сделаем. Киев возьмем, [президент Украины Владимир] Зеленский либо сбежит, либо с ним что-то случится – отправится в рай досрочно. Пока [на Западе] будут все согласовывать, мы уже закончим". Они вообще не предполагали, что могут быть заморожены активы", – подчеркнул Гудков.

По его словам, российские власти были уверены, что "мировая финансовая система не пойдет на нарушение своих вековых правил".

"Они абсолютно были уверены, что с их деньгами ничего не случится. Они не предполагали персональных санкций, не считали возможным нефтегазовое эмбарго. "Куда Запад без нас денется? Да у них нет возможностей! Даже если захотят – еще два-три года будут покупать у нас нефть и газ. А то и пять лет. А там мы договоримся, все нормализуем – где-то покаемся и вернем отношения". Вот такое у них было ощущение до 24 февраля", – отметил Гудков.

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)