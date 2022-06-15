Казахстан не будет нарушать санкции против РФ, но и не откажется от "союзнических обязательств" с ней – Токаев

"Санкции есть санкции, мы не должны их нарушать, тем более мы получаем уведомления в отношении того, что в случае нарушения санкций последуют так называемые вторичные санкции со стороны Запада в отношении нашей экономики. То есть идет очень сложная, деликатная работа, которую я мог бы назвать прохождением между Сциллой и Харибдой", – заявил он.

Токаев добавил: Казахстан продолжает работать с Россией "в учащенном ритме" и "достигает необходимых договоренностей, не нарушая при этом санкций".

"Есть сложные вопросы, которые требуют времени для понимания, как можно разрешить ту или иную возникшую ситуацию, но мы находим решения. Ситуация уникальная. Никто не мог ожидать, что мы будем жить именно в этой реальности", – резюмировал он.

Токаев также подчеркнул, что "Казахстан ни в коем случае не отказывается от своих союзнических обязательств", так как это "было бы неправильно, неоправданно с точки зрения перспективы", цитирует РБК.