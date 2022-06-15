Блогер Иванов: Сложились все предпосылки, чтобы коллективный Запад помог Казахстану выйти из-под российского влияния

Сергей Иванов: Проевропейское движение Казахстана крайне невыгодно для России, однако выгодно для всего цивилизованного мира Фото: bzns.media

"Полномасштабная агрессия против Украины сделала Россию изгнанником не только на Западе. Она также оказалась слишком токсична для ряда своих исконных союзников. Нагляднее всего это проявилось в отношениях с Казахстаном, который после распада СССР находился в зоне политического и экономического влияния России", – написал Иванов.

Он напомнил, что в середине мая во французском издании Marianne вышла статья бывшего журналиста, экс-разведчика DGSE и соучредителя ESISC Клода Монике, в которой он объясняет, почему уход Казахстана от России является ключевым событием для Европейского союза.

Иванов подчеркнул, что Казахстан является девятой по территории страной в мире, имеет с Россией самую длинную сухопутную границу – почти 7 тыс. км, вместе с РФ является членом Шанхайской организации сотрудничества, входит в ОДКБ и Евразийский экономический союз.

"Казалось бы, связи слишком крепкие, а взаимная интеграция слишком глубока для разночтений, но агрессивная война и военные преступления России разрушают самые крепкие союзы. В Казахстане понимают, что зверские методы ведения захватнических войн Россия может распространить на них, отсюда и возникает риторика чиновников, которая очень раздражает Кремль", – считает автор.

Он также сослался на недавнее заявление первого заместителя главы администрации президента Казахстана Тимура Сулейманова, который в интервью порталу Euractiv сказал, что в его государстве войну называют войной, а не "спецоперацией", подчеркнув, что Казахстан поддерживает территориальную целостность Украины и не признает оккупацию Крыма и Донбасса. Иванов отметил, что в Казахстане прошли несколько антипутинских митингов, организован сбор средств для помощи Украине.

"Я общался с несколькими знакомыми из Казахстана, они говорят об эскалации антироссийских настроений в обществе. Не менее интересным и неожиданным оказалось поведение властей – в начале марта президент [Касым-Жомарт] Токаев поручил отправить в Украину гуманитарные грузы, а 14 марта 28 тонн медикаментов были доставлены в польский аэропорт Катовице, то есть в страну – член, на минуточку, НАТО, что вызвало в Кремле настоящую истерику и даже попытку остановить экспорт казахской нефти под видом "аварии" на нефтепроводе", – написал журналист.

По его словам, особенно разозлило российские власти решение правительства Казахстана отменить парад на 9 мая, а также предоставление вида на жительство 12 тыс. российских граждан, решивших выехать из России после начала полномасштабной войны. Это, по мнению Иванова, свидетельствует о том, что Казахстан сознательно дистанцируется от России и подает сигнал Западу о готовности к сближению, учитывая, что ЕС уже давно является его главным торговым партнером, а в стране работают такие транснациональные гиганты, как Chevron, ExxonMobil и другие.

"Таким образом, сейчас сложились все предпосылки, чтобы коллективный Запад помог Казахстану окончательно выйти из-под российского влияния. Это существенно ослабит в регионе позиции России, которая точно не потянет – ни с финансовой, ни с военной точки зрения – еще одну захватническую войну. Проевропейское движение Казахстана крайне невыгодно для России, однако выгодно для всего цивилизованного мира", – подытожил Иванов.