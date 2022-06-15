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Блогер Иванов: Сложились все предпосылки, чтобы коллективный Запад помог Казахстану выйти из-под российского влияния

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Сергей Иванов: Проевропейское движение Казахстана крайне невыгодно для России, однако выгодно для всего цивилизованного мира
Сергей Иванов: Проевропейское движение Казахстана крайне невыгодно для России, однако выгодно для всего цивилизованного мира
Фото: bzns.media

После вторжения России в Украину Казахстан начал выходить из-под российского влияния, и Запад должен использовать эту тенденцию, пишет в своем блоге на "Цензор.НЕТ" украинский журналист Сергей Иванов.

"Полномасштабная агрессия против Украины сделала Россию изгнанником не только на Западе. Она также оказалась слишком токсична для ряда своих исконных союзников. Нагляднее всего это проявилось в отношениях с Казахстаном, который после распада СССР находился в зоне политического и экономического влияния России", – написал Иванов.

Он напомнил, что в середине мая во французском издании Marianne вышла статья бывшего журналиста, экс-разведчика DGSE и соучредителя ESISC Клода Монике, в которой он объясняет, почему уход Казахстана от России является ключевым событием для Европейского союза.

Иванов подчеркнул, что Казахстан является девятой по территории страной в мире, имеет с Россией самую длинную сухопутную границу – почти 7 тыс. км, вместе с РФ является членом Шанхайской организации сотрудничества, входит в ОДКБ и Евразийский экономический союз.

"Казалось бы, связи слишком крепкие, а взаимная интеграция слишком глубока для разночтений, но агрессивная война и военные преступления России разрушают самые крепкие союзы. В Казахстане понимают, что зверские методы ведения захватнических войн Россия может распространить на них, отсюда и возникает риторика чиновников, которая очень раздражает Кремль", – считает автор.

Он также сослался на недавнее заявление первого заместителя главы администрации президента Казахстана Тимура Сулейманова, который в интервью порталу Euractiv сказал, что в его государстве войну называют войной, а не "спецоперацией", подчеркнув, что Казахстан поддерживает территориальную целостность Украины и не признает оккупацию Крыма и Донбасса. Иванов отметил, что в Казахстане прошли несколько антипутинских митингов, организован сбор средств для помощи Украине.

"Я общался с несколькими знакомыми из Казахстана, они говорят об эскалации антироссийских настроений в обществе. Не менее интересным и неожиданным оказалось поведение властей – в начале марта президент [Касым-Жомарт] Токаев поручил отправить в Украину гуманитарные грузы, а 14 марта 28 тонн медикаментов были доставлены в польский аэропорт Катовице, то есть в страну – член, на минуточку, НАТО, что вызвало в Кремле настоящую истерику и даже попытку остановить экспорт казахской нефти под видом "аварии" на нефтепроводе", – написал журналист.

По его словам, особенно разозлило российские власти решение правительства Казахстана отменить парад на 9 мая, а также предоставление вида на жительство 12 тыс. российских граждан, решивших выехать из России после начала полномасштабной войны. Это, по мнению Иванова, свидетельствует о том, что Казахстан сознательно дистанцируется от России и подает сигнал Западу о готовности к сближению, учитывая, что ЕС уже давно является его главным торговым партнером, а в стране работают такие транснациональные гиганты, как Chevron, ExxonMobil и другие.

"Таким образом, сейчас сложились все предпосылки, чтобы коллективный Запад помог Казахстану окончательно выйти из-под российского влияния. Это существенно ослабит в регионе позиции России, которая точно не потянет – ни с финансовой, ни с военной точки зрения – еще одну захватническую войну. Проевропейское движение Казахстана крайне невыгодно для России, однако выгодно для всего цивилизованного мира", – подытожил Иванов.

Контекст:

Казахстан не намерен признавать "ЛДНР" и заинтересован, чтобы Украина оставалась независимым и территориально целостным государством. Об этом заявил в апреле 2022 года министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

В феврале, сразу после начала полномасштабного вторжения России, NBC News со ссылкой на источники сообщал, что Казахстан отказал России в просьбе отправить своих военных в наступление на Украину. 

Теги: Россия, Казахстан, Сергей Иванов, Европа, война России против Украины, ЕС
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