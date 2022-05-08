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В Казахстане участникам Второй мировой войны предусмотрены выплаты в 31 раз больше, чем в России – СМИ

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Российские ветераны получат по 10 тыс. руб., что равно $150
Российские ветераны получат по 10 тыс. руб., что равно $150
Фото: pixabay.com

В России по случаю Дня Победы 9 мая одноразовая финансовая помощь от государства ветеранам Второй мировой войны в разы меньше, чем выплаты в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане. Об этом говорится в материале российской "Независимой газеты" за 4 мая.

Единовременная выплата ветеранам, которых в России насчитывается 20 320, составляет 10 тыс. руб. ($150).

По данным издания, в азиатских странах такие выплаты составляют:

  • в Узбекистане – 15 млн сумов ($1339);
  • в Кыргызстане – 100 тыс. сомов ($1209);
  • в Таджикистане – от 3 тыс. сомони до 6 тыс. сомони (от $240 до $480);
  • в Казахстане – 1 млн тенге в Нур-Султане и Алматы ($2276), 2 млн тенге в Актобе ($4553).

"Независимая газета" делает вывод, что по сравнению с Казахстаном российские ветераны Второй мировой войны получат в 31 раз меньше. В 2021 году разница составляла почти вдвое меньше – 17 раз.

Контекст:

Вторая мировая война началась в сентябре 1939 года, в то же время в российской историографии упоминается Великая Отечественная война – с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. Закончилась Вторая мировая война 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии. В этом году 77-я годовщина завершения войны.

Период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года в российской историографии называют Великой Отечественной войной.

Теги: Россия, Кыргызстан, Казахстан, война, Узбекистан, День Победы, ветераны, 9 мая, помощь, Таджикистан, Вторая мировая война, финансовая помощь, выплаты, Актобе, Алматы, Нур-Султан, ветеран
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