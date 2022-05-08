В Казахстане участникам Второй мировой войны предусмотрены выплаты в 31 раз больше, чем в России – СМИ

Единовременная выплата ветеранам, которых в России насчитывается 20 320, составляет 10 тыс. руб. ($150).

По данным издания, в азиатских странах такие выплаты составляют:

"Независимая газета" делает вывод, что по сравнению с Казахстаном российские ветераны Второй мировой войны получат в 31 раз меньше. В 2021 году разница составляла почти вдвое меньше – 17 раз.

Контекст:

Вторая мировая война началась в сентябре 1939 года, в то же время в российской историографии упоминается Великая Отечественная война – с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. Закончилась Вторая мировая война 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии. В этом году 77-я годовщина завершения войны.

Период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года в российской историографии называют Великой Отечественной войной.