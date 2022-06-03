Спортсмены из РФ и Беларуси пытаются попасть на международные соревнования через сборную Казахстана

В министерстве сказали, что письменных заявлений от спортсменов из России и Беларуси о смене гражданства и выступлении за сборную Казахстана не поступало. Однако подобные заявки поступали в устной форме.
При этом в министерстве подчеркнули, что "вопрос о зачислении в состав сборной Казахстана спортсменов из вышеназванных стран министерством культуры и спорта не рассматривается".
После нападения России на Украину команды из РФ и Беларуси, а также сборные двух стран отстранили от турниров по футболу, хоккею, баскетболу, а их представителям запретили участие в соревнованиях, в частности – по фигурному катанию. Россию также лишили права проведения чемпионатов мира по хоккею и волейболу.
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт говорил 3 апреля, что РФ и Беларусь отстранены от участия в 90–95% мировых спортивных соревнований.