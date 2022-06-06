Референдум в Казахстане лишил Назарбаева статуса "елбасы"

Согласно принятых поправок, Казахстан преобразуется в президентскую республику с доминирующими полномочиями парламента.

Инициатором референдума стал нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Провести политические преобразования он пообещал после массовых протестов, которые прошли в январе по всей стране.

В поддержку соответствующих поправок, предложенных Токаевым, проголосовали 77,18% избирателей, это данные Центризбиркома Казахстана. Против проголосовали 18,66% казахстанцев, активность избирателей составила 68,06%.

Одна из ключевых поправок – исключение из конституции статьи, посвященной первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву. Он лишился большинства личных привилегий и статуса елбасы – лидера нации. Обновленный основной закон закрепляет равноудаленный статус Назарбаева от всех политических партий и движений и вводится запрет для ближайших родственников главы государства занимать руководящие посты в государственном секторе.