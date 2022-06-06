Референдум в Казахстане лишил Назарбаева статуса "елбасы"

Согласно принятых поправок, Казахстан преобразуется в президентскую республику с доминирующими полномочиями парламента.
Инициатором референдума стал нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Провести политические преобразования он пообещал после массовых протестов, которые прошли в январе по всей стране.
В поддержку соответствующих поправок, предложенных Токаевым, проголосовали 77,18% избирателей, это данные Центризбиркома Казахстана. Против проголосовали 18,66% казахстанцев, активность избирателей составила 68,06%.
Одна из ключевых поправок – исключение из конституции статьи, посвященной первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву. Он лишился большинства личных привилегий и статуса елбасы – лидера нации. Обновленный основной закон закрепляет равноудаленный статус Назарбаева от всех политических партий и движений и вводится запрет для ближайших родственников главы государства занимать руководящие посты в государственном секторе.
Назарбаев был бессменным президентом Казахстана в течение пяти президентских сроков – с апреля 1990 года до своей отставки в марте 2019 года.
Во время протестов в Казахстане в январе 2022 года одним из требований митингующих был полный уход Назарбаева из власти. СМИ писали, что во время протестов политик с семьей покинул страну, однако 8 января пресс-секретарь заявил, что Назарбаев находится в столице Казахстана и оказывает поддержку Токаеву.
9 января Назарбаев самостоятельно решил передать пост председателя Совета безопасности республики Токаеву.
В первые дни января Казахстан охватили массовые протесты. Акции, начавшиеся как локальные митинги против повышения цен на сжиженный газ, приобрели общенациональный и политический характер. Одним из требований протестующих было полное отстранение от власти первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Вскоре протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями.
5 января Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо и сместил Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана.