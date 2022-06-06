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Референдум в Казахстане лишил Назарбаева статуса "елбасы"

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Назарбаев лишился звания лидера нации
Назарбаев лишился звания лидера нации
Фото: ЕРА

В Казахстане состоялся референдум по внесению поправок в конституцию, которые реформируют систему власти в стране и лишают в ней особого статуса первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, об этом сообщает телеканал 24kz.

Согласно принятых поправок, Казахстан преобразуется в президентскую республику с доминирующими полномочиями парламента.

Инициатором референдума стал нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Провести политические преобразования он пообещал после массовых протестов, которые прошли в январе по всей стране.

В поддержку соответствующих поправок, предложенных Токаевым, проголосовали 77,18% избирателей, это данные Центризбиркома Казахстана. Против проголосовали 18,66% казахстанцев, активность избирателей составила 68,06%.

Одна из ключевых поправок – исключение из конституции статьи, посвященной первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву. Он лишился большинства личных привилегий и статуса елбасы – лидера нации. Обновленный основной закон закрепляет равноудаленный статус Назарбаева от всех политических партий и движений и вводится запрет для ближайших родственников главы государства занимать руководящие посты в государственном секторе. 

Контекст:

Назарбаев был бессменным президентом Казахстана в течение пяти президентских сроков – с апреля 1990 года до своей отставки в марте 2019 года

Во время протестов в Казахстане в январе 2022 года одним из требований митингующих был полный уход Назарбаева из власти. СМИ писали, что во время протестов политик с семьей покинул страну, однако 8 января пресс-секретарь заявил, что Назарбаев находится в столице Казахстана и оказывает поддержку Токаеву.

9 января Назарбаев самостоятельно решил передать пост председателя Совета безопасности республики Токаеву. 

В первые дни января Казахстан охватили массовые протесты. Акции, начавшиеся как локальные митинги против повышения цен на сжиженный газ, приобрели общенациональный и политический характер. Одним из требований протестующих было полное отстранение от власти первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Вскоре протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями.

5 января Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо и сместил Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана. 

Теги: конституция, Казахстан, референдум, Нурсултан Назарбаев, голосование, Касым-Жомарт Токаев, правки, явка
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