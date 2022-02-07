Назарбаева лишили всех должностей в Казахстане

Закон отменил норму, предусматривающую согласование с Назарбаевым разрабатываемых инициатив, которые касаются внутренней и внешней политики Казахстана.

Издание подчеркнуло, что документ, подписанный Токаевым, вносит поправки "в конституционные законы "О первом президенте РК – елбасы", "Об Ассамблее народа Казахстана" и "О Совете безопасности РК".

Контекст:

Назарбаев был бессменным президентом Казахстана в течение пяти президентских сроков – с апреля 1990 года до своей отставки в марте 2019 года.

В ноябре 2021 года Назарбаев принял решение покинуть должность главы партии "Нур Отан". На сайте партии было сказано, что экс-президент Казахстана назвал свое намерение передать должность действующему президенту Казахстана Токаеву "шагом, который демонстрирует единство".

Во время протестов в Казахстане в январе 2022 года одним из требований митингующих был полный уход Назарбаева из власти. СМИ писали, что во время протестов политик с семьей покинул страну, однако 8 января пресс-секретарь заявил, что Назарбаев находится в столице Казахстана и оказывает поддержку Токаеву.

9 января Назарбаев решил передать пост председателя Совета безопасности республики Токаеву. 28 января Назарбаев ушел с поста главы правящей партии "Нур Отан".