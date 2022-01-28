Назарбаев покинул пост главы правящей партии Казахстана "Нур Отан", его место занял Токаев

"Решением внеочередного XXI съезда партии президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно избран председателем партии "Нур Отан", – говорится в сообщении.

Выступая на внеочередном съезде партии, Токаев заявил, что "Нур Отан" должна стать государственной партией.

"Члены организации должны ставить интересы государства превыше всего. Не будем забывать, что все инициативы партии направлены на развитие нашей страны, благополучие нашего народа. Пусть наша страна будет в безопасности, а наш народ будет мирным", – сказал он.

Президент: Шын м * нінде, «Nur Otan» мемлекетшілдер партиясы болуы керек. * йым м * шелері мемлекет м * ддесін б * рінен биік * ою * а тиіс. Партияны * барлы * бастамалары елімізді * ркендетуге, хал * ымызды * * л-ау * атын арттыру * а арнал * анын * мытпайы * ! Еліміз аман, ж * ртымыз тыныш болсын!

Контекст:

Назарбаев был бессменным президентом Казахстана в течение пяти президентских сроков – с апреля 1990 года до своей отставки в марте 2019 года.

"Нур Отан" он возглавлял с момента образования партии в 1999 году.

В ноябре 2021 года Назарбаев принял решение покинуть должность главы "Нур Отан". На сайте партии было сказано, что экс-президент Казахстана назвал свое намерение передать должность действующему президенту Казахстана Токаеву "шагом, который демонстрирует единство".

Во время протестов в Казахстане в январе 2022 года одним из требований митингующих был полный уход Назарбаева из власти. СМИ писали, что во время протестов политик с семьей покинул страну, однако 8 января пресс-секретарь заявил, что Назарбаев находится в столице Казахстана и оказывает поддержку Токаеву.

9 января Назарбаев самостоятельно решил передать пост председателя Совета безопасности республики Токаеву.