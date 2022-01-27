Верхняя палата парламента Казахстана проголосовала за лишение Назарбаева права пожизненно возглавлять Совбез

"Сенаторы поддержали изменения в законодательстве о том, что совет безопасности и АНК (ассамблея народа Казахстана. – "ГОРДОН") должен возглавлять глава государства. В то же время сенаторы в ходе обсуждения законопроекта внесли еще одну поправку. Из закона о первом президенте исключается норма о том, что инициативы по основным направлениям внешней и внутренней согласовываются с елбасы", – сказала она.

Сенатор отметила, что речь идет о "концептуальном одобрении" сенатом.

Теперь решение передается в мажилис, нижнюю палату парламента. "Радио Азаттык" отмечает, что если мажилис согласится с внесенной поправкой, проект документа будет считаться принятым парламентом, после чего его направят на подпись президенту Касым-Жомарту Токаеву.

Назарбаев бессменно возглавлял Казахстан в течение пяти президентских сроков – с апреля 1990 года до своей отставки в марте 2019 года. После ухода с президентского поста он сохранил за собой должность главы правящей партии "Нур Отан", о передаче которой Токаеву объявил только в ноябре 2021 года, и пост главы Совета безопасности Казахстана, с которого Токаев его сместил 5 января 2022 года.

В Казахстане поддерживался культ личности Назарбаева, ему присвоен титул елбасы – "лидера нации".