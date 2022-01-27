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Верхняя палата парламента Казахстана проголосовала за лишение Назарбаева права пожизненно возглавлять Совбез

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Решение сената (на фото) должны подтвердить в мажилике
Решение сената (на фото) должны подтвердить в мажилике
Фото: Қазақстан Республикасы Парламентінің Сенаты / Facebook

Верхняя палата парламента (сенат) Казахстана поддержала законодательную норму, согласно которой первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лишается права пожизненно возглавлять Совет безопасности страны. Об этом 27 января сообщила сенатор Ляззат Сулеймен, информирует "Радио Азаттык".

"Сенаторы поддержали изменения в законодательстве о том, что совет безопасности и АНК (ассамблея народа Казахстана. – "ГОРДОН") должен возглавлять глава государства. В то же время сенаторы в ходе обсуждения законопроекта внесли еще одну поправку. Из закона о первом президенте исключается норма о том, что инициативы по основным направлениям внешней и внутренней согласовываются с елбасы", – сказала она.

Сенатор отметила, что речь идет о "концептуальном одобрении" сенатом.

Теперь решение передается в мажилис, нижнюю палату парламента. "Радио Азаттык" отмечает, что если мажилис согласится с внесенной поправкой, проект документа будет считаться принятым парламентом, после чего его направят на подпись президенту Касым-Жомарту Токаеву.

Назарбаев бессменно возглавлял Казахстан в течение пяти президентских сроков – с апреля 1990 года до своей отставки в марте 2019 года. После ухода с президентского поста он сохранил за собой должность главы правящей партии "Нур Отан", о передаче которой Токаеву объявил только в ноябре 2021 года, и пост главы Совета безопасности Казахстана, с которого Токаев его сместил 5 января 2022 года.

В Казахстане поддерживался культ личности Назарбаева, ему присвоен титул елбасы – "лидера нации".

Контекст:

В первые дни января Казахстан охватили массовые протесты. Акции, начавшиеся как локальные митинги против повышения цен на сжиженный газ, приобрели общенациональный и политический характер. Одно из требований митинговавших в Казахстане со 2 января: "Старик, уходи" – полный уход Назарбаева из власти.

15 января Генпрокуратура Казахстана заявляла о не менее чем 225 погибших и 4578 пострадавших во время протестных акций в стране.

СМИ писали, что во время протестов Назарбаев с семьей покинул страну, однако 8 января его пресс-секретарь заявил, что Назарбаев находится в столице Казахстана и оказывает поддержку Токаеву.

14 января стало известно, что в городах страны снимают таблички с именем Назарбаева.

16 января британская The Guardian со ссылкой на бывшего чиновника на Западе с "хорошими связями в Казахстане" сообщала, что между Назарбаевым и Токаевым ведутся "яростные переговоры о перераспределении активов, добычи и ренты".

Назарбаев не появлялся на публике с 28 декабря 2021 года, когда он участвовал в неформальном саммите глав стран СНГ в российском Санкт-Петербурге, до 18 января 2022 года, пока не опубликовал видеообращение. Назарбаев на ролике заявил, что конфликта в элите Казахстана нет.

Теги: Казахстан, Нурсултан Назарбаев, законодательство, президент, безопасность, протесты в Казахстане 2022
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