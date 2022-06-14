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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За каждый день войны должны быть новые санкции против России – экс-посол США в РФ Макфол

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Макфол считает, что санкции против России нужно усиливать каждый день
Макфол считает, что санкции против России нужно усиливать каждый день
Фото: EPA

За каждый день вторжения в Украину против России должны вводиться новые, более жесткие, санкции. Об этом заявил член международной рабочей группы, которая занимается разработкой санкций против Кремля, бывший посол США в России Майкл Макфол в интервью российскому изданию "Медуза", опубликованном 14 июня.

Дипломат предлагает усиливать давление на Россию "буквально каждый день", как будто это "штраф за неправильную парковку". Он добавил, что задача санкций – не быть наказанием, а помогать добиться прекращения войны.

При этом Макфол подчеркнул, что "завершить войну одними санкциями не получится", и иллюзий по этому поводу он не питает.

Экс-посол добавил, что сейчас рабочая группа, в которую он входит, разрабатывает новые направления давления на российскую экономику, предпринимательскую сферу и отдельных лиц, предварительно обсуждая ограничительные меры с правительством Украины.

Контекст:

После вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, Евросоюз, США и их союзники ввели несколько пакетов санкций в отношении Российской Федерации, представителей ее власти и бизнеса.

Европейский совет 3 июня утвердил шестой пакет санкций. Он включает ряд ограничений: персональные санкции против бизнесменов, членов семей олигархов и кремлевских чиновников, поэтапный отказ от российской нефти, приостановку вещания трех российских каналов ("Россия РТР" / "РТР-Планета", "Россия 24" и "ТВ Центр – Международный"), ряд экспортных ограничений и отключение от системы SWIFT трех банков, в том числе крупнейшего в стране – "Сбербанка". Изначально планировалось, что эмбарго на нефть будет полным.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля по июнь на РФ было наложено почти 8 тыс. ограничений. А всего с 2014 года – 10,5 тыс.

11 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужен седьмой санкционный пакет против России, и он должен стать еще более мощным.

Теги: Россия, США, Украина, санкции, агрессия, вторжение, война России против Украины, ограничения, Майкл Макфол
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