За каждый день войны должны быть новые санкции против России – экс-посол США в РФ Макфол

Макфол считает, что санкции против России нужно усиливать каждый день Фото: EPA

Дипломат предлагает усиливать давление на Россию "буквально каждый день", как будто это "штраф за неправильную парковку". Он добавил, что задача санкций – не быть наказанием, а помогать добиться прекращения войны.

При этом Макфол подчеркнул, что "завершить войну одними санкциями не получится", и иллюзий по этому поводу он не питает.

Экс-посол добавил, что сейчас рабочая группа, в которую он входит, разрабатывает новые направления давления на российскую экономику, предпринимательскую сферу и отдельных лиц, предварительно обсуждая ограничительные меры с правительством Украины.