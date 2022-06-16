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Кулеба обсудил с Блинкеном военную помощь Украине и санкции против РФ

Кулеба провел разговор с Блинкеном 15 июня
Кулеба провел разговор с Блинкеном 15 июня
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 15 июня провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

"Я выразил благодарность за уже оказанную США военную помощь Украине и отметил срочную потребность в более регулярной поставке большего количества тяжелого вооружения. Мы также скоординировали следующие шаги для усиления санкционного давления на Россию", – заявил Кулеба по итогам переговоров.

Пресс-служба Госдепартамента США сообщила, что Блинкен поговорил с Кулебой, чтобы поделиться последней информацией о помощи США Украине, которая защищается от жестокой и неспровоцированной войны России.

Главы украинской и американской дипломатий обсудили шаги по ускорению поставок тяжелого вооружения в Украину и поддержке украинской экономики, включая "усилия по обеспечению выхода украинской сельскохозяйственной продукции на международные рынки".

"Госсекретарь подчеркнул дипломатические усилия Соединенных Штатов по урегулированию глобального кризиса продовольственной безопасности, вызванного выбранной президентом [РФ Владимиром] Путиным войной в Украине, и предварительно изложил цели США на предстоящих саммитах G7 и НАТО", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент США Джо Байден 15 июня после телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским объявил о новом пакете помощи Украине на $1 млрд. Также США выделят $225 млн на гуманитарную помощь.

Минобороны США сообщило, что новый пакет включает 18 гаубиц калибра 155 мм, 36 тыс. снарядов к ним, а также две системы береговой обороны Harpoon; тысячи средств защищенной радиосвязи; тысячи приборов ночного видения, тепловизоров и другой оптики и другое.

В Пентагоне 15 июня отметили, что США выделили Украине около $6,3 млрд помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации президента США Джо Байдена, в том числе около $5,6 млрд с начала неспровоцированного вторжения России 24 февраля. С 2014 года США выделили более $8,3 млрд на помощь в области безопасности Украины.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странами Восточной Европы, "затронутым вторжением РФ в Украину", чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, МИД Украины, Госдепартамент США, Дмитрий Кулеба, Энтони Блинкен, война России против Украины
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