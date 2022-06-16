Кулеба обсудил с Блинкеном военную помощь Украине и санкции против РФ

"Я выразил благодарность за уже оказанную США военную помощь Украине и отметил срочную потребность в более регулярной поставке большего количества тяжелого вооружения. Мы также скоординировали следующие шаги для усиления санкционного давления на Россию", – заявил Кулеба по итогам переговоров.

Пресс-служба Госдепартамента США сообщила, что Блинкен поговорил с Кулебой, чтобы поделиться последней информацией о помощи США Украине, которая защищается от жестокой и неспровоцированной войны России.

Главы украинской и американской дипломатий обсудили шаги по ускорению поставок тяжелого вооружения в Украину и поддержке украинской экономики, включая "усилия по обеспечению выхода украинской сельскохозяйственной продукции на международные рынки".

"Госсекретарь подчеркнул дипломатические усилия Соединенных Штатов по урегулированию глобального кризиса продовольственной безопасности, вызванного выбранной президентом [РФ Владимиром] Путиным войной в Украине, и предварительно изложил цели США на предстоящих саммитах G7 и НАТО", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)