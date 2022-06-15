Байден объявил о новом пакете оборонной помощи для Украины на $1 млрд и гуманитарной на $225 млн

Сегодня Байден провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры обсудили войну России против Украины. Он заверил, что США будут поддерживать Украину в защите ее демократии, а также ее суверенитет и территориальную целостность "перед лицом неспровоцированной российской агрессии".

"Я проинформировал президента Зеленского, что Соединенные Штаты предоставляют Украине еще $1 млрд в качестве помощи в обеспечении безопасности, включая дополнительные артиллерийские и береговые средства обороны, а также боеприпасы для артиллерийских и современных ракетных систем, которые необходимы украинцам для поддержки своих оборонительных операций на Донбассе", – заявил он.

Также президенты обсудили усилия министра обороны США Ллойда Остина, под председательством которого сегодня в Брюсселе проходит третья встреча контактной группы по обороне Украины.

"Мы также по-прежнему привержены поддержке украинского народа, жизни которого были разрушены этой войной. Сегодня я также объявляю о дополнительном выделении гуманитарной помощи в размере $225 млн, чтобы помочь людям внутри Украины, в том числе путем предоставления безопасной питьевой воды, критически важных предметов медицинского назначения и медицинской помощи, продуктов питания, жилья и денежных средств для семей для покупки предметов первой необходимости. Храбрость, стойкость и решимость украинского народа продолжают вдохновлять мир. И Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами не поколеблются в нашей приверженности украинскому народу, который борется за свою свободу", – заявил президент США.

Война России против Украины. Главное (обновляется)