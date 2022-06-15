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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Байден объявил о новом пакете оборонной помощи для Украины на $1 млрд и гуманитарной на $225 млн

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15 июня Байден провел разговор с Зеленским
15 июня Байден провел разговор с Зеленским
Фото: EPA

Президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине оборонной помощи на еще $1 млрд. Его заявление опубликовала пресс-служба Белого дома 15 июня.

Сегодня Байден провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры обсудили войну России против Украины. Он заверил, что США будут поддерживать Украину в защите ее демократии, а также ее суверенитет и территориальную целостность "перед лицом неспровоцированной российской агрессии".

"Я проинформировал президента Зеленского, что Соединенные Штаты предоставляют Украине еще $1 млрд в качестве помощи в обеспечении безопасности, включая дополнительные артиллерийские и береговые средства обороны, а также боеприпасы для артиллерийских и современных ракетных систем, которые необходимы украинцам для поддержки своих оборонительных операций на Донбассе", – заявил он.

Также президенты обсудили усилия министра обороны США Ллойда Остина, под председательством которого сегодня в Брюсселе проходит третья встреча контактной группы по обороне Украины.

"Мы также по-прежнему привержены поддержке украинского народа, жизни которого были разрушены этой войной. Сегодня я также объявляю о дополнительном выделении гуманитарной помощи в размере $225 млн, чтобы помочь людям внутри Украины, в том числе путем предоставления безопасной питьевой воды, критически важных предметов медицинского назначения и медицинской помощи, продуктов питания, жилья и денежных средств для семей для покупки предметов первой необходимости. Храбрость, стойкость и решимость украинского народа продолжают вдохновлять мир. И Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами не поколеблются в нашей приверженности украинскому народу, который борется за свою свободу", – заявил президент США.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине более $6,5 млрд в виде помощи в сфере безопасности, говорил пресс-секретарь оборонного ведомства США Джон Кирби. После этого США объявляли еще о двух пакетах помощи – на $100 млн и $700 млн.

Посольство США в Киеве 15 июня сообщило, что с начала полномасштабного вторжения РФ Байден объявил об 11 траншах военной поддержки Украине, сумма предоставленной США оборонной помощи сейчас составляет почти $4,6 млрд

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странами Восточной Европы, "затронутым вторжением РФ в Украину", чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, оружие, Джо Байден, вооружение, военная помощь, гуманитарная помощь
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