Украина переживает решающий момент на поле боя – глава Пентагона

Остин: Не сумев взять Киев и переоценив свои боевые цели, Россия переключила внимание на Донбасс Фото: EPA

"Ставки слишком высоки. Украина переживает решающий момент на поле боя, и мы видим то, о чем предупреждал нас президент [Владимир] Зеленский. Не сумев взять Киев и переоценив свои боевые цели, Россия переключила внимание на Донбасс, и мы не можем недооценивать вызов, с которым столкнулась Украина. Россия использует свой дальнобойный огонь, чтобы попытаться сокрушить украинские позиции, и Россия продолжает без разбора бомбардировать суверенную территорию Украины и безрассудно подвергать опасности украинское гражданское население", – сказал он.

Поэтому, по словам Остина, партнеры должны "усилить общую приверженность самообороне Украины", и приложить еще больше усилий, чтобы Украина могла защитить себя, своих граждан и свою территорию.

Война России против Украины. Главное (обновляется)