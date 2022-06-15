Украина переживает решающий момент на поле боя – глава Пентагона

"Ставки слишком высоки. Украина переживает решающий момент на поле боя, и мы видим то, о чем предупреждал нас президент [Владимир] Зеленский. Не сумев взять Киев и переоценив свои боевые цели, Россия переключила внимание на Донбасс, и мы не можем недооценивать вызов, с которым столкнулась Украина. Россия использует свой дальнобойный огонь, чтобы попытаться сокрушить украинские позиции, и Россия продолжает без разбора бомбардировать суверенную территорию Украины и безрассудно подвергать опасности украинское гражданское население", – сказал он.
Поэтому, по словам Остина, партнеры должны "усилить общую приверженность самообороне Украины", и приложить еще больше усилий, чтобы Украина могла защитить себя, своих граждан и свою территорию.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
26 апреля 2022 года на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии прошла первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Министр обороны Украины Алексей Резников передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне.
Резников заявлял, что благодаря встрече произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.
Вторая встреча состоялась 23 мая, она прошла в онлайн-формате, участие в ней приняли более 40 стран. По ее итогам Остин заявил, что военную помощь Украине решили предоставить 20 государств.
В преддверии третьей встречи, запланированной на 15 июня, в Офисе президента заявили, что украинской армии для достижения паритета с Россией на фронте необходимы несколько тысяч единиц тяжелой техники.