Глава МИД Турции считает, что необходимости в разминировании для вывоза зерна из Украины нет

Такое мнение 15 июня в беседе с журналистами в Анкаре выразил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, его цитирует "Анадолу".

По его словам, очистка морской зоны от мин может занять определенное время.

Чавушоглу отметил, что районы нахождения морских мин известны. Он предложил создать безопасные выходы в три порта, что позволит судам следовать без какой-либо угрозы.

По мнению главы МИД Турции, путеводителями могут служить украинские катера. После вхождения судов в зону безопасности они будут досматриваться, добавил Чавушоглу.

Глава МИД Турции считает реализуемым план ООН по вывозу зерна из Украины, в настоящий момент ожидается ответ от Москвы.

Если стороны поддержат инициативу, то Турция готова организовать в Стамбуле встречу для обсуждения деталей вывоза украинского зерна, подчеркнул Чавушоглу.

8 июня глава МИД Турции обсудил разблокирование экспорта зерна из Украины с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Чавушоглу сообщил, что есть разные идеи поставок украинского зерна на международные рынки.

"В числе последних ООН выдвинула свой план. Речь идет о плане, который предусматривает создание особого четырехстороннего механизма сотрудничества с участием ООН, России, Украины и Турции, который также предполагает досмотр судов. Турция считает этот план реализуемым и жизнеспособным. Однако для этого в первую очередь нужно одобрение России и Украины", – сказал глава турецкого МИД.

Он добавил, что Турция считает "вполне законными и оправданными требования российской стороны по устранению препятствий на пути экспорта товаров из РФ в обмен на обеспечение транспортировки зерна, подсолнечника и подсолнечного масла из Украины".

По словам Лаврова, РФ готова к проведению четырехсторонней встречи с ООН, Турцией и Украиной по вывозу зерна в Стамбуле.

МИД Украины сообщал, что государство совместно с ООН и международными партнерами нарабатывает возможность создания гуманитарного коридора для экспорта украинской аграрной продукции. Украина отвергнет любые договоренности, не учитывающие ее интересы в этом вопросе, подчеркивали в министерстве 7 июня.

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