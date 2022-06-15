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Глава МИД Турции считает, что необходимости в разминировании для вывоза зерна из Украины нет

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Чавушоглу отметил, что районы нахождения морских мин известны
Чавушоглу отметил, что районы нахождения морских мин известны
Фото: EPA

Необходимости в разминировании черноморского побережья Украины для возобновления заблокированного РФ экспорта украинского зерна нет.

Такое мнение 15 июня в беседе с журналистами в Анкаре выразил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, его цитирует "Анадолу".

По его словам, очистка морской зоны от мин может занять определенное время.

Чавушоглу отметил, что районы нахождения морских мин известны. Он предложил создать безопасные выходы в три порта, что позволит судам следовать без какой-либо угрозы.

По мнению главы МИД Турции, путеводителями могут служить украинские катера. После вхождения судов в зону безопасности они будут досматриваться, добавил Чавушоглу.

Глава МИД Турции считает реализуемым план ООН по вывозу зерна из Украины, в настоящий момент ожидается ответ от Москвы.

Если стороны поддержат инициативу, то Турция готова организовать в Стамбуле встречу для обсуждения деталей вывоза украинского зерна, подчеркнул Чавушоглу.

8 июня глава МИД Турции обсудил разблокирование экспорта зерна из Украины с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Чавушоглу сообщил, что есть разные идеи поставок украинского зерна на международные рынки.

"В числе последних ООН выдвинула свой план. Речь идет о плане, который предусматривает создание особого четырехстороннего механизма сотрудничества с участием ООН, России, Украины и Турции, который также предполагает досмотр судов. Турция считает этот план реализуемым и жизнеспособным. Однако для этого в первую очередь нужно одобрение России и Украины", – сказал глава турецкого МИД.

Он добавил, что Турция считает "вполне законными и оправданными требования российской стороны по устранению препятствий на пути экспорта товаров из РФ в обмен на обеспечение транспортировки зерна, подсолнечника и подсолнечного масла из Украины".

По словам Лаврова, РФ готова к проведению четырехсторонней встречи с ООН, Турцией и Украиной по вывозу зерна в Стамбуле.

МИД Украины сообщал, что государство совместно с ООН и международными партнерами нарабатывает возможность создания гуманитарного коридора для экспорта украинской аграрной продукции. Украина отвергнет любые договоренности, не учитывающие ее интересы в этом вопросе, подчеркивали в министерстве 7 июня.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

Президент США Джо Байден предупреждал 24 марта, что миру грозит нехватка продуктов питания из-за войны России против Украины. По данным госсекретаря США Энтони Блинкена, в результате российской агрессии с проблемой нехватки продовольствия столкнулось порядка 40 млн человек.

Из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины. По информации президента Украины Владимира Зеленского, в портах сейчас заблокировано 22 млн тонн зерна, предназначенного для этих целей. Украина и мировое сообщество сейчас ищут пути возобновить экспорт. Пока государству вместе с международными партнерами удалось наладить два наземных альтернативных маршрута поставок продовольствия.

13 июня первые 18 тыс. тонн украинской кукурузы прибыли в Испанию по новому морскому маршруту.

Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявлял 25 мая, что Россия готова предоставить проход для кораблей с продовольствием из портов Украины, но решение проблемы "требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и финансовые трансакции". Великобритания и США отвергли эту идею.

В Офисе президента Украины отметили, что требуя снять санкции Запада за разблокировку портов Украины, власти РФ подтвердили влияние ограничений на российскую экономику.

Теги: Россия, Украина, Турция, Черное море, экспорт, угрозы, маршрут, Стамбул, блокада, Мевлют Чавушоглу, катер, война России против Украины, разминирование, безопасность, МИД Турции, корабли
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