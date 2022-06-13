Судно с 18 тыс. тонн украинской кукурузы прибыло в Испанию по новому маршруту

Судно с кукурузой прибыло в испанский порт Ла-Корунья и должно быть разгружено ко вторнику Фото: depositphotos.com

Грузовое судно Alppila с кукурузой прибыло в испанский порт Ла-Корунья и должно быть разгружено ко вторнику.

Это первая партия украинского зерна, доставленная морем на северо-запад Испании по новому морскому маршруту, открытому в Балтийском море, чтобы избежать блокады российским флотом украинских портов в Черном море с начала войны.

"Это всего лишь небольшое количество кукурузы, но оно дает возможность импортировать все, что возможно, из Украины", – сказал CNN по телефону директор производителя кормов Agafac Бруно Биде.

Он сказал, что Agafac обычно импортирует 40% своей кукурузы из Украины в период с января по июнь каждого года. Также в Agafac сообщили, что "небольшие объемы кукурузы были отправлены с запада Украины на грузовиках в Польшу и Румынию" и что кукуруза, прибывшая в Испанию, была погружена на судно в польском порту Свиноуйсьце в Балтийском море.