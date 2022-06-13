Судно с 18 тыс. тонн украинской кукурузы прибыло в Испанию по новому маршруту

Грузовое судно Alppila с кукурузой прибыло в испанский порт Ла-Корунья и должно быть разгружено ко вторнику.
Это первая партия украинского зерна, доставленная морем на северо-запад Испании по новому морскому маршруту, открытому в Балтийском море, чтобы избежать блокады российским флотом украинских портов в Черном море с начала войны.
"Это всего лишь небольшое количество кукурузы, но оно дает возможность импортировать все, что возможно, из Украины", – сказал CNN по телефону директор производителя кормов Agafac Бруно Биде.
Он сказал, что Agafac обычно импортирует 40% своей кукурузы из Украины в период с января по июнь каждого года. Также в Agafac сообщили, что "небольшие объемы кукурузы были отправлены с запада Украины на грузовиках в Польшу и Румынию" и что кукуруза, прибывшая в Испанию, была погружена на судно в польском порту Свиноуйсьце в Балтийском море.
19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.
Президент США Джо Байден предупреждал 24 марта, что миру грозит нехватка продуктов питания из-за войны России против Украины. По данным госсекретаря США Энтони Блинкена, в результате российской агрессии с проблемой нехватки продовольствия столкнулось порядка 40 млн человек.
Из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины. По информации президента Украины Владимира Зеленского, в портах сейчас заблокировано 22 млн тонн зерна, предназначенного для этих целей. Украина и мировое сообщество сейчас ищут пути возобновить экспорт. Пока государству вместе с международными партнерами удалось наладить два наземных альтернативных маршрута поставок продовольствия.
По данным Министерства аграрной политики Украины, все базовые потребности страны в аграрной продукции закрыты на несколько лет.
Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на продукты питания, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.
Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил 25 мая, что Россия готова предоставить проход для кораблей с продовольствием из портов Украины, но решение проблемы "требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и финансовые трансакции".
Великобритания и США отвергли эту идею. В Офисе президента Украины отметили, что, требуя снять санкции Запада за разблокировку портов Украины, власти РФ подтвердили влияние ограничений на российскую экономику.
МИД Украины сообщал, что государство совместно с ООН и международными партнерами нарабатывает возможность создания гуманитарного коридора для экспорта украинской аграрной продукции. Украина отвергнет любые договоренности, не учитывающие ее интересы в этом вопросе, подчеркивали в министерстве 7 июня.