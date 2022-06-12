Доверять обещаниям Путина в вопросе портов было бы самоубийством для Украины – немецкий министр

Оздемир подчеркнул, что разделяет скептицизм Украины в отношении обещаний России.

"Доверие обещаниям Путина без надежных и эффективных военных гарантий было бы самоубийством для Украины", – сказал он.

Министр добавил, что пока Росси\ блокирует морской путь, нужно использовать и усиливать все доступные альтернативы: автодороги, железные дороги и Дунай.

При этом Оздемир акцентировал внимание, что любое решение, кроме открытия торговых путей через Черное море, является "вторым или третьим лучшим решением". По его мнению, даже при максимальном использовании железнодорожного, автомобильного или речного транспорта это не решит проблему.