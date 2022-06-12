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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Доверять обещаниям Путина в вопросе портов было бы самоубийством для Украины – немецкий министр

Оздемир подчеркнул, что разделяет скептицизм Украины в отношении обещаний России
Оздемир подчеркнул, что разделяет скептицизм Украины в отношении обещаний России
Фото: EPA

Украина не может рассчитывать на то, что президент РФ Владимир Путин сдержит свое слово и обеспечит безопасный проход для судов с зерном. Об этом 10 июня заявил министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир во время визита в Киев, его цитирует Euractiv.

Оздемир подчеркнул, что разделяет скептицизм Украины в отношении обещаний России.

"Доверие обещаниям Путина без надежных и эффективных военных гарантий было бы самоубийством для Украины", – сказал он.

Министр добавил, что пока Росси\ блокирует морской путь, нужно использовать и усиливать все доступные альтернативы: автодороги, железные дороги и Дунай.

При этом Оздемир акцентировал внимание, что любое решение, кроме открытия торговых путей через Черное море, является "вторым или третьим лучшим решением". По его мнению, даже при максимальном использовании железнодорожного, автомобильного или речного транспорта это не решит проблему.

Контекст:

19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

Президент США Джо Байден предупреждал 24 марта, что миру грозит нехватка продуктов питания из-за войны России против Украины. По данным госсекретаря США Энтони Блинкена, в результате российской агрессии с проблемой нехватки продовольствия столкнулось порядка 40 млн человек.

Из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины. По информации президента Украины Владимира Зеленского, в портах сейчас заблокировано 22 млн тонн зерна, предназначенного для этих целей. Украина и мировое сообщество сейчас ищут пути возобновить экспорт. Пока государству вместе с международными партнерами удалось наладить два наземных альтернативных маршрута поставок продовольствия.

По данным Министерства аграрной политики Украины, все базовые потребности страны в аграрной продукции закрыты на несколько лет.

Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на продукты питания, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.

Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил 25 мая, что Россия готова предоставить проход для кораблей с продовольствием из портов Украины, но решение проблемы "требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и финансовые трансакции".

Великобритания и США отвергли эту идею. В Офисе президента Украины отметили, что, требуя снять санкции Запада за разблокировку портов Украины, власти РФ подтвердили влияние ограничений на российскую экономику.

МИД Украины сообщал, что государство совместно с ООН и международными партнерами нарабатывает возможность создания гуманитарного коридора для экспорта украинской аграрной продукции. Украина отвергнет любые договоренности, не учитывающие ее интересы в этом вопросе, подчеркивали в министерстве 7 июня.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Украина, экспорт, война России против Украины, зерно
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