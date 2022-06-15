Байден заявил, что США построят временные зернохранилища на границе с Украиной

Об этом 14 июня во время выступления на съезде AFL-CIO в Филадельфии заявил президент США Джо Байден, пишет Politico.
Мероприятие транслировалось в YouTube Белого дома.
"Мы будем строить временные элеваторы на границе Украины с, в частности, Польшей, чтобы мы могли перегрузить зерно из украинских вагонов в эти зернохранилища и затем в вагоны в Европе и дальше довезти его в океан и доставить по всему миру. Но это требует времени", – сказал Байден.
Он предположил, что строительство хранилищ в настоящее время является оптимальным вариантом и может помочь Украине выиграть время.
В июле украинские аграрии начнут собирать урожай яровой пшеницы, но хранить ее будет негде, предупреждали украинские чиновники, отметило Politico.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.
Байден предупреждал 24 марта, что миру грозит нехватка продуктов питания из-за войны России против Украины. По данным госсекретаря США Энтони Блинкена, в результате российской агрессии с проблемой нехватки продовольствия столкнулось порядка 40 млн человек.
Из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины. По информации президента Украины Владимира Зеленского, в портах сейчас заблокировано 22 млн тонн зерна, предназначенного для этих целей. Украина и мировое сообщество сейчас ищут пути возобновить экспорт. Пока государству вместе с международными партнерами удалось наладить два наземных альтернативных маршрута поставок продовольствия.
13 июня первые 18 тыс. тонн украинской кукурузы прибыли в Испанию по новому морскому маршруту.