Байден заявил, что США построят временные зернохранилища на границе с Украиной

Строительство хранилищ является оптимальным вариантом и может помочь Украине выиграть время, отметил Байден Фото: EPA

Об этом 14 июня во время выступления на съезде AFL-CIO в Филадельфии заявил президент США Джо Байден, пишет Politico.

Мероприятие транслировалось в YouTube Белого дома.

"Мы будем строить временные элеваторы на границе Украины с, в частности, Польшей, чтобы мы могли перегрузить зерно из украинских вагонов в эти зернохранилища и затем в вагоны в Европе и дальше довезти его в океан и доставить по всему миру. Но это требует времени", – сказал Байден.

Он предположил, что строительство хранилищ в настоящее время является оптимальным вариантом и может помочь Украине выиграть время.

В июле украинские аграрии начнут собирать урожай яровой пшеницы, но хранить ее будет негде, предупреждали украинские чиновники, отметило Politico.

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