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Байден заявил, что США построят временные зернохранилища на границе с Украиной

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Строительство хранилищ является оптимальным вариантом и может помочь Украине выиграть время, отметил Байден
Строительство хранилищ является оптимальным вариантом и может помочь Украине выиграть время, отметил Байден
Фото: EPA

Соединенные Штаты построят временные хранилища зерна на границе Польши с Украиной, чтобы решить проблему роста цен на продовольствие в мире на фоне военного вторжения России.

Об этом 14 июня во время выступления на съезде AFL-CIO в Филадельфии заявил президент США Джо Байден, пишет Politico.

Мероприятие транслировалось в YouTube Белого дома.

"Мы будем строить временные элеваторы на границе Украины с, в частности, Польшей, чтобы мы могли перегрузить зерно из украинских вагонов в эти зернохранилища и затем в вагоны в Европе и дальше довезти его в океан и доставить по всему миру. Но это требует времени", – сказал Байден.

Он предположил, что строительство хранилищ в настоящее время является оптимальным вариантом и может помочь Украине выиграть время.

В июле украинские аграрии начнут собирать урожай яровой пшеницы, но хранить ее будет негде, предупреждали украинские чиновники, отметило Politico.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

Байден предупреждал 24 марта, что миру грозит нехватка продуктов питания из-за войны России против Украины. По данным госсекретаря США Энтони Блинкена, в результате российской агрессии с проблемой нехватки продовольствия столкнулось порядка 40 млн человек.

Из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины. По информации президента Украины Владимира Зеленского, в портах сейчас заблокировано 22 млн тонн зерна, предназначенного для этих целей. Украина и мировое сообщество сейчас ищут пути возобновить экспорт. Пока государству вместе с международными партнерами удалось наладить два наземных альтернативных маршрута поставок продовольствия.

13 июня первые 18 тыс. тонн украинской кукурузы прибыли в Испанию по новому морскому маршруту.

Теги: США, Украина, Польша, Джо Байден, граница, экспорт, строительство, урожай, переправа, блокада, вагоны, Европа, война России против Украины, пшеница, президент, океан, зерно
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