США работают над тем, чтобы помешать России продавать украденное украинское зерно – Белый дом

Журналисты спросили, правда ли, что администрация Белого дома отправила письмо, предупреждающее африканские страны не покупать зерно в России под предлогом того, что оно может быть украдено из Украины.
"Могу сказать: мы работаем с другими странами, чтобы предотвратить продажу зерна, которое, вероятно, было украдено из Украины", – ответила Жан-Пьер.
The New York Times писало, что середине мая Госдепартамент США разослал письмо 14 странам, в основном в Африке, с предупреждением не принимать российские корабли, которые вывозят из портов Черного моря предположительно украденное зерно.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.
Президент США Джо Байден предупреждал 24 марта, что миру грозит нехватка продуктов питания из-за войны России против Украины. По данным госсекретаря США Энтони Блинкена, в результате российской агрессии с проблемой нехватки продовольствия столкнулось порядка 40 млн человек.
Из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины. По информации президента Украины Владимира Зеленского, в портах сейчас заблокировано 22 млн тонн зерна, предназначенного для этих целей. Украина и мировое сообщество сейчас ищут пути возобновить экспорт. Пока государству вместе с международными партнерами удалось наладить два наземных альтернативных маршрута поставок продовольствия.
13 июня первые 18 тыс. тонн украинской кукурузы прибыли в Испанию по новому морскому маршруту.