США работают над тем, чтобы помешать России продавать украденное украинское зерно – Белый дом

Жан-Пьер: Мы работаем с другими странами, чтобы предотвратить продажу зерна, которое, вероятно, было украдено из Украины Фото: EPA

Журналисты спросили, правда ли, что администрация Белого дома отправила письмо, предупреждающее африканские страны не покупать зерно в России под предлогом того, что оно может быть украдено из Украины.

"Могу сказать: мы работаем с другими странами, чтобы предотвратить продажу зерна, которое, вероятно, было украдено из Украины", – ответила Жан-Пьер.

The New York Times писало, что середине мая Госдепартамент США разослал письмо 14 странам, в основном в Африке, с предупреждением не принимать российские корабли, которые вывозят из портов Черного моря предположительно украденное зерно.