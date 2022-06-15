Украина нуждается в оружии дальнего действия, броне и средствах береговой обороны – глава Пентагона

Он отметил, что контактировал с министром обороны Украины Алексеем Резниковым по поводу ситуации на поле боя российско-украинской войны.

"И мы работаем, чтобы удовлетворить запрос Украины на новые возможности, особенно ее потребность в дальнем огне, броне и береговой обороне. Чтобы помочь Украине защититься, США предоставили ей гаубицы, Javelin, огромное количество боеприпасов, БПЛА, вертолеты Mи-17, радары противодействия артиллерии, тактические машины и средства радиоэлектронной борьбы", – сказал он.

Министр добавил, что США и партнеры также занимаются обучением украинских военных.

"И мы привержены сделать даже больше. Мы предоставляем защитникам Украины реактивные системы залпового огня HIMARS, и это значительно увеличит возможности Украины, особенно вместе с предоставлением дополнительных ракетных систем по стандартам НАТО от Великобритании и других наших союзников", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)