Украина нуждается в оружии дальнего действия, броне и средствах береговой обороны – глава Пентагона

Он отметил, что контактировал с министром обороны Украины Алексеем Резниковым по поводу ситуации на поле боя российско-украинской войны.
"И мы работаем, чтобы удовлетворить запрос Украины на новые возможности, особенно ее потребность в дальнем огне, броне и береговой обороне. Чтобы помочь Украине защититься, США предоставили ей гаубицы, Javelin, огромное количество боеприпасов, БПЛА, вертолеты Mи-17, радары противодействия артиллерии, тактические машины и средства радиоэлектронной борьбы", – сказал он.
Министр добавил, что США и партнеры также занимаются обучением украинских военных.
"И мы привержены сделать даже больше. Мы предоставляем защитникам Украины реактивные системы залпового огня HIMARS, и это значительно увеличит возможности Украины, особенно вместе с предоставлением дополнительных ракетных систем по стандартам НАТО от Великобритании и других наших союзников", – сказал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
26 апреля 2022 года на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии прошла первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Министр обороны Украины Алексей Резников передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне.
Резников заявлял, что благодаря встрече произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.
Вторая встреча состоялась 23 мая, она прошла в онлайн-формате, участие в ней приняли более 40 стран. По ее итогам министр обороны США Ллойд Остин заявил, что военную помощь Украине решили предоставить 20 государств.
В преддверии третьей встречи, запланированной на 15 июня, в Офисе президента заявили, что украинской армии для достижения паритета с Россией на фронте необходимы несколько тысяч единиц тяжелой техники.