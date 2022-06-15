В заседании "Рамштайн-3" примут участие более 50 стран, председательствовать будет министр обороны США

По ее словам, участники обсудят, какую дополнительную военную помощь они могут оказать Украине.

We have a busy schedule this week. @SecDef Austin arrives to Brussels for two important meetings. First: he will once again convene the Ukraine Defense Contact Group – this time with more than 50 countries. Then, he will meet with @NATO Allied Defense Ministers at #DefMin. pic.twitter.com/tK54bLFwNq — Ambassador Julianne Smith (@USAmbNATO) June 13, 2022

Министр обороны США Ллойд Остин будет председательствовать на заседании группы, "чтобы определить следующие шаги, необходимые для того, чтобы помочь Украине защитить себя от российской агрессии", говорится в сообщении Пентагона, опубликованном 14 июня.

В ведомстве подчеркивают, что в центре внимания – потребности Украины в средствах, необходимых ей на данном этапе для продолжения борьбы против РФ.

"Глава Пентагона созвал министров обороны, чтобы сосредоточиться на том, что потребуется для новой битвы, уделив особое внимание артиллерии, бронетехнике, беспилотным летательным аппаратам и поддержке", – говорится в сообщении.

В минобороны США пояснили, что координируют свои действия с другими участниками контактной группы.

"Например, у одной страны может быть артиллерийское орудие, у другой могут быть боеприпасы, а у третьей – запасные части. Контактная группа – это способ координировать действия, чтобы вывести различные части системы на передовую", – объясняется в сообщении.

В Пентагоне отметили, что, по данным украинских властей, в жестоких артиллерийских боях на Донбассе Украина ежедневно теряет в боях до 200 солдат.

"Украинцы лучше знают, с чем имеют дело, и мы активно запрашиваем у них информацию о ситуации на поле боя. В целом мы считаем их оценку надежной и достоверной. Я бы сказал, что цифры не выходят за рамки того, что можно ожидать от такого рода артиллерийского боя", – цитирует пресс-служба одного из высокопоставленных чиновников ведомства.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул в Twitter, что соотношение российской и украинской артиллерии на отдельных участках фронта составляет 10 к 1.

"Каждый день получаю сообщения от защитников: "Мы держимся, стоим, просто скажите, когда ждать оружие?". Я адресую этот вопрос участникам "Рамштайна". Брюссель, ждем решения", – написал он.

Співвідношення * / * артилерії на окремих ділянках – 10 до 1. Лінія фронту – понад 1000 км. Кожного дня отримую повідомлення від захисників: «Ми тримаємося, стоїмо, просто скажіть, коли чекати зброю?». Адресую це питання учасникам «Рамштайну». Брюссель, чекаємо на рішення. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 15, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)