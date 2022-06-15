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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В заседании "Рамштайн-3" примут участие более 50 стран, председательствовать будет министр обороны США

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Остин проведет третью встречу министров обороны, посвященную защите Украины
Остин проведет третью встречу министров обороны, посвященную защите Украины
Фото: EPA

Заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое состоится 15 июня в Брюсселе, соберет представителей оборонных ведомств более 50 стран. Об этом заявила в Twitter представитель США при НАТО Джулианна Смит.

По ее словам, участники обсудят, какую дополнительную военную помощь они могут оказать Украине.

Министр обороны США Ллойд Остин будет председательствовать на заседании группы, "чтобы определить следующие шаги, необходимые для того, чтобы помочь Украине защитить себя от российской агрессии", говорится в сообщении Пентагона, опубликованном 14 июня. 

В ведомстве подчеркивают, что в центре внимания – потребности Украины в средствах, необходимых ей на данном этапе для продолжения борьбы против РФ. 

"Глава Пентагона созвал министров обороны, чтобы сосредоточиться на том, что потребуется для новой битвы, уделив особое внимание артиллерии, бронетехнике, беспилотным летательным аппаратам и поддержке", – говорится в сообщении.

В минобороны США пояснили, что координируют свои действия с другими участниками контактной группы.

"Например, у одной страны может быть артиллерийское орудие, у другой могут быть боеприпасы, а у третьей – запасные части. Контактная группа – это способ координировать действия, чтобы вывести различные части системы на передовую", – объясняется в сообщении.

В Пентагоне отметили, что, по данным украинских властей, в жестоких артиллерийских боях на Донбассе Украина ежедневно теряет в боях до 200 солдат.

"Украинцы лучше знают, с чем имеют дело, и мы активно запрашиваем у них информацию о ситуации на поле боя. В целом мы считаем их оценку надежной и достоверной. Я бы сказал, что цифры не выходят за рамки того, что можно ожидать от такого рода артиллерийского боя", – цитирует пресс-служба одного из высокопоставленных чиновников ведомства. 

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул в Twitter, что соотношение российской и украинской артиллерии на отдельных участках фронта составляет 10 к 1.

"Каждый день получаю сообщения от защитников: "Мы держимся, стоим, просто скажите, когда ждать оружие?". Я адресую этот вопрос участникам "Рамштайна". Брюссель, ждем решения", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

26 апреля 2022 года на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии прошла первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Министр обороны Украины Алексей Резников передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне.

Резников заявлял, что благодаря встрече произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно. 

Вторая встреча состоялась 23 мая, она прошла в онлайн-формате, участие в ней приняли более 40 стран. По ее итогам министр обороны США Ллойд Остин заявил, что военную помощь Украине решили предоставить 20 государств.

В преддверии третьей встречи, запланированной на 15 июня, в Офисе президента заявили, что украинской армии для достижения паритета с Россией на фронте необходимы несколько тысяч единиц тяжелой техники.

Теги: США, НАТО, оружие, Пентагон, Брюссель, Вооруженные силы Украины, артиллерия, война России против Украины, Офис президента Украины, Михаил Подоляк, Ллойд Остин
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