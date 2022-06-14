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Резников и Залужный обсудили предстоящий “Рамштайн-3” с послом США в Украине

Залужный и Резников (на фото в центре) встретились с Бринк в Киеве
Залужный и Резников (на фото в центре) встретились с Бринк в Киеве
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Fаcebook

13 июня министр обороны Украины Алексей Резников вместе с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным встречались в Киеве с послом США в Украине Бриджит Бринк. Об этом проинформировал в Fаcebook Генеральный штаб ВСУ.

Причина встречи – "обсудить дальнейшую военную помощь и усиление обороноспособности ВСУ".

"В ходе разговора стороны обсудили активное взаимодействие в обеспечении своевременных и эффективных решений для удовлетворения потребностей украинских войск и дальнейшей консолидации усилий Украины и США для отражения вооруженной агрессии России", – объяснили в Генштабе.

Залужный считает, что "понимание стратегии нашей вооруженной борьбы и проведение операций поможет обеспечить прозрачность взаимоотношений с партнерами, четкие и понятные количественные и временные рамки международной технической помощи, которую просит Украина".

В ходе общения обсуждалась запланированная на 15 июня в Брюсселе очередная встреча контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-3").

"Надеюсь, что по итогам очередной встречи в формате "Рамштайн" нам удастся достичь значительных практических результатов в наращивании поставок оружия для нужд Вооруженных сил Украины, прежде всего это касается тяжелого вооружения. Верю, что международная поддержка даст максимальный эффект. С военной помощью государств-партнеров сможем выгнать врага из украинских земель, отстоять свою независимость и свободу стран Европы", – заявил Резников.

Встречу прокомментировала и сама Бринк.

"Мужественные украинские военные защищают свободу. Я сосредоточена на том, чтобы Украина получила необходимое вооружение для борьбы. Мы обсудили вопрос, как укрепить Украину в битве с агрессором и усилить обороноспособность ВСУ, – процитировал ее Генштаб ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/339282878384797

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии прошла первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Резников передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне.

Вторая встреча состоялась 23 мая, она прошла в онлайн-формате, участие в ней приняли более 40 стран. По ее итогам глава Центрального командования вооруженных сил США Ллойд Остин заявил, что военную помощь Украине решили предоставить 20 государств.

Следующее заседание международной контактной группы по вопросам военной помощи Украине готовятся провести 15 июня. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью "24 каналу". "Нам это нужно на "вчера". Однако если они это сделают "завтра", то мы тоже будем благодарны", – сказал он.

13 июня советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинской армии для достижения паритета с Россией на фронте необходимы 1000 гаубиц калибра 155 мм, 300 реактивных систем залпового огня, 500 танков, 2000 единиц бронетехники и 1000 беспилотных летательных аппаратов.

Теги: США, оружие, война, Генштаб ВСУ, Брюссель, вооружение, оборона, Алексей Резников, ВСУ, война России против Украины, Валерий Залужный, встреча, Бриджит Бринк
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