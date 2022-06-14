Резников и Залужный обсудили предстоящий “Рамштайн-3” с послом США в Украине

Залужный и Резников (на фото в центре) встретились с Бринк в Киеве Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Fаcebook

Причина встречи – "обсудить дальнейшую военную помощь и усиление обороноспособности ВСУ".

"В ходе разговора стороны обсудили активное взаимодействие в обеспечении своевременных и эффективных решений для удовлетворения потребностей украинских войск и дальнейшей консолидации усилий Украины и США для отражения вооруженной агрессии России", – объяснили в Генштабе.

Залужный считает, что "понимание стратегии нашей вооруженной борьбы и проведение операций поможет обеспечить прозрачность взаимоотношений с партнерами, четкие и понятные количественные и временные рамки международной технической помощи, которую просит Украина".

В ходе общения обсуждалась запланированная на 15 июня в Брюсселе очередная встреча контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-3").

"Надеюсь, что по итогам очередной встречи в формате "Рамштайн" нам удастся достичь значительных практических результатов в наращивании поставок оружия для нужд Вооруженных сил Украины, прежде всего это касается тяжелого вооружения. Верю, что международная поддержка даст максимальный эффект. С военной помощью государств-партнеров сможем выгнать врага из украинских земель, отстоять свою независимость и свободу стран Европы", – заявил Резников.

Встречу прокомментировала и сама Бринк.

"Мужественные украинские военные защищают свободу. Я сосредоточена на том, чтобы Украина получила необходимое вооружение для борьбы. Мы обсудили вопрос, как укрепить Украину в битве с агрессором и усилить обороноспособность ВСУ, – процитировал ее Генштаб ВСУ.

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