"В общей сложности на $2 млрд". Дуда рассказал, какое вооружение Польша передала Украине

"Украине нужно тяжелое вооружение, танки. Это потребности Украины. Я говорил с президентом [Украины Владимиром] Зеленским два дня назад. Он снова попросил меня. Мы отправили танки – более 240 танков, которые Украина может использовать. Мы отправили почти 100 единиц бронетехники и оружия. Оружие, боеприпасы, ракеты. Мы отправили оружие в общей сложности на $2 млрд", – отметил Дуда.

Он подчеркнул, что Украине были переданы не складские запасы, а именно оружие польской армии.

По словам Дуды, Польша рассчитывала получить от Германии танки Leopard, чтобы заменить ими те, которые отдала на нужды ВСУ.

"Для нас само собой разумеется, что вместо старых советских танков, которые мы поставили в Украину, мы получим некоторое количество танков Leopard из Германии, не самых современных. Потому что у нас, в Польше, есть более старые версии танков Leopard. Благодаря этой помощи мы хотели немного пополнить свои запасы. Мы могли получить более старые и модернизировать их в будущем – тоже с помощью немецкой промышленности. Насколько я знаю, мы ничего не получили", – резюмировал президент Польши.

Война России против Украины. Главное (обновляется)