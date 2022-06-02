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ПОЛИТИКА

Украина и Польша договорились о сотрудничестве в сфере национальной памяти

Министерства культуры Украины и Польши считают, что формула "Помним и прощаем" по поводу исторической памяти и сотрудничества между странами может стать "путем искреннего понимания"
Министерства культуры Украины и Польши считают, что формула "Помним и прощаем" по поводу исторической памяти и сотрудничества между странами может стать "путем искреннего понимания"
Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

Министерство культуры и информационной политики Украины и министерство культуры и национального наследия Республики Польша 1 июня заключили меморандум о сотрудничестве в сфере национальной памяти. Об этом сообщила пресс-служба украинского правительства.

Документ подписали в числе других соглашений, заключенных во время визита в Киев премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

Меморандум подписали министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко и вице-премьер-министр – министр культуры и национального наследия Польши Петр Глинский.

"Почему это очень важно именно сегодня? Урегулирование истории – не только гуманитарный вопрос, но и вопрос безопасности. "Помним и прощаем". Эта формула по поводу исторической памяти и будущего сотрудничества между нашими странами может быть путем искреннего понимания – без амнезии, но и без обиды и мстительности", – заявил Ткаченко.

Меморандум предусматривает сотрудничество государств в розыске, эксгумации, захоронении, праздновании, легализации, реконструкции и правовой охране мест чествования и захоронений.

Для этого планируется создание украинско-польской рабочей группы, которая будет выполнять совместные договоренности. В нее войдут эксперты и представители профильных учреждений государств, а возглавят заместители министров культуры обеих стран.

Реализация меморандума начнется по истечении трехмесячного периода после отмены военного положения на всей территории Украины. Первой задачей группы станет установление порядка, компетенции и сроков подачи заявлений и рассмотрения дел в сфере национальной памяти.

"Таким образом, вопросы, которые российские спецслужбы долгое время пытались сделать между нашими странами поводом для ссор, уходят в прошлое", – добавил Ткаченко в Facebook.

https://www.facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua/posts/5284648288269397

Президент Украины Владимир Зеленский 30 апреля заявил, что исторические вопросы между двумя странами теперь "мелкие в сравнении с тем, какими объединенными стали наши страны с начала этой наглой войны со стороны России".

Контекст:

Между Украиной и Польшей есть ряд спорных вопросов о подходах к историческим событиям. Моравецкий, возглавляющий правительство страны с конца 2017 года, вплоть до зимы 2022 года отказывался от визитов в Украину до улаживания исторических споров. Он подчеркивал, что у поляков и украинцев долгая совместная история, полная болезненных моментов, и в ней "еще много незаживающих ран". По его словам, эту историю нельзя забывать, а хорошие отношения можно построить только на исторической правде.

В частности, различаются оценки вооруженных конфликтов между поляками и украинцами, которые начались во время Второй мировой войны и продолжались до 1947 года. Историки, особенно польские, отдельно выделяют 1943 год и события на Волыни, известные как Волынская резня, или Волынская трагедия. В другие годы они происходили на Холмщине и в Закерзонье. Точное количество погибших в этих конфликтах неизвестно до сих пор, но жертвы исчисляются десятками тысяч. Большинство погибших были поляками.

22 июля 2016 года Сейм Польши признал Волынскую трагедию геноцидом, а также установил 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Второй Речи Посполитой.

8 сентября Верховная Рада приняла заявление, в котором назвала решение польского Сейма некорректной оценкой трагических событий.

В октябре 2016 года Сейм и Верховная Рада приняли совместную Декларацию памяти и солидарности, которая должна была положить конец историческим спорам. Несмотря на это, исторический вопрос оставался источником напряженности между странами.

Украинский институт нацпамяти в мае 2017 года сообщал, что за три года в Польше были разрушены или повреждены 15 украинских памятников. Ни один памятник не восстановлен. После этого Украинский институт национальной памяти приостановил процесс легализации польских мемориальных объектов на территории Украины.

1 февраля 2018 года в Польше были приняты поправки в закон об Институте национальной памяти, которые установили уголовную ответственность за отрицание участия украинских националистов и членов украинских организаций, сотрудничавших с германским Третьим рейхом, в преступлениях против поляков в 1925–1950 годах. Украинские власти осудили этот документ.

В 2019 году президент Польши Анджей Дуда заявил, что события 1940-х годов на Волыни были "не войной между Польшей и Украиной, а просто этнической чисткой, просто речь шла о том, чтобы поляков с этих территорий удалить".

Летом 2019 года Институт национальной памяти Польши объявил поиски свидетелей "геноцида со стороны ОУН-УПА" против поляков на Волыни в годы Второй мировой войны. Тогдашний директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявлял, что польский Институт нацпамяти "сохраняет очень односторонний подход, говоря только о преступлениях против польского населения и замалчивая преступления, имевшие место против украинского населения".

После сноса на территории Польши памятника Украинской повстанческой армии в Грушовичах украинская сторона отказала польской в поиске и эксгумации захороненных на территории Украины поляков. В августе 2019-го президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов разблокировать проведение работ по поиску и эксгумации, польская сторона в свою очередь должна упорядочить украинские места памяти в Польше. В январе 2022-го Моравецкий заявил, что этот вопрос все еще не решен. 

Теги: Польша, памятник, культура, меморандум, Александр Ткаченко, Минкульт, история, Петр Глинский, сотрудничество, Министерство культуры и информационной политики, память
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