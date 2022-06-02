Украина и Польша договорились о сотрудничестве в сфере национальной памяти

Министерства культуры Украины и Польши считают, что формула "Помним и прощаем" по поводу исторической памяти и сотрудничества между странами может стать "путем искреннего понимания" Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

Документ подписали в числе других соглашений, заключенных во время визита в Киев премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

Меморандум подписали министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко и вице-премьер-министр – министр культуры и национального наследия Польши Петр Глинский.

"Почему это очень важно именно сегодня? Урегулирование истории – не только гуманитарный вопрос, но и вопрос безопасности. "Помним и прощаем". Эта формула по поводу исторической памяти и будущего сотрудничества между нашими странами может быть путем искреннего понимания – без амнезии, но и без обиды и мстительности", – заявил Ткаченко.

Меморандум предусматривает сотрудничество государств в розыске, эксгумации, захоронении, праздновании, легализации, реконструкции и правовой охране мест чествования и захоронений.

Для этого планируется создание украинско-польской рабочей группы, которая будет выполнять совместные договоренности. В нее войдут эксперты и представители профильных учреждений государств, а возглавят заместители министров культуры обеих стран.

Реализация меморандума начнется по истечении трехмесячного периода после отмены военного положения на всей территории Украины. Первой задачей группы станет установление порядка, компетенции и сроков подачи заявлений и рассмотрения дел в сфере национальной памяти.

"Таким образом, вопросы, которые российские спецслужбы долгое время пытались сделать между нашими странами поводом для ссор, уходят в прошлое", – добавил Ткаченко в Facebook.

Президент Украины Владимир Зеленский 30 апреля заявил, что исторические вопросы между двумя странами теперь "мелкие в сравнении с тем, какими объединенными стали наши страны с начала этой наглой войны со стороны России".