"Отношения Польши и Украины перешли на новый этап". Правительства двух стран провели совместное заседание и опубликовали заявление

По итогам заседания правительства подписали ряд соглашений о сотрудничестве в сферах энергетики, военно-оборонного комплекса, трансграничного и таможенного сотрудничества, экологической политики, восстановлении Украины, сотрудничества в вопросе национальной памяти, а также опубликовали совместное заявление.
В нем Польша подтвердила, что поддерживает вступление Украины в ЕС и НАТО, а также будет прилагать усилия, чтобы Украина получила статус кандидата на членство в ЕС уже в июне этого года.
"Мы договорились усиливать оборонное сотрудничество, развивать польско-украинско-британский союз и работать над усилением санкций против России. Наши польские партнеры подтвердили готовность участвовать в послевоенном восстановлении Украины. Будем также усиливать пограничное сотрудничество", – написал Шмыгаль.
Президент Украины Владимир Зеленский, принявший участие во встрече, назвал этот формат совместной работы правительств историческим и выразил уверенность в его эффективности.
"Отношения между нашими странами из теплых и соседских перешли на новый этап – крепких и исторических. Спасибо за все, и очень верим в наше большое общее будущее", – написал он в Telegram.
В опубликованном заявлении по итогам встречи стороны отметили важность дальнейшего укрепления стратегического партнерства, развития сотрудничества "между обеими дружественными странами и братскими народами".
"Стороны подчеркнули, что задачами правительств Украины и Республики Польша является дальнейшее сближение украинского и польского народов, которые проявили высокий уровень солидарности, поддержки и единения и совместно проходят через горнило войны, а также способствовать строительству прочного фундамента нового европейского будущего наших народов", – говорится в документе.
Также правительства подтвердили готовность продолжать совместные усилия по прекращению агрессии РФ против Украины и восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины, отметили важность расследования преступлений российской стороны.
Чиновники определили приоритеты украинско-польского сотрудничества по двусторонней повестке дня в ряде сфер. Договоренность в военно-технической области гарантирует, среди прочего, проведение базового авиационного курса по подготовке 60 украинских кандидатов в летчики.
С целью активизации сотрудничества Польский институт в Киеве возобновит работу с 1 июня, а Генеральное консульство Польши в Луцке возобновит работу с 1 июля.
Стороны отметили важность временной приостановки импортных пошлин на весь украинский экспорт в Европейский союз. Украина согласилась не вводить какие-либо ограничительные меры по импорту из Польши и обязалась сотрудничать с польской стороной по снятию существующих ограничений на импорт товаров из Польши в Украину, в том числе сельскохозяйственной продукции.
Также правительства отметили обоюдный интерес к развитию сотрудничества в рамках региональных форматов и инициатив, в том числе "Люблинского треугольника" и польско-украинско-британского формата.
Следующие украинско-польские межправительственные консультации договорились провести в 2023 году в Варшаве.
С начала полномасштабного вторжения РФ (с 24 февраля) Польша приняла больше 3,3 млн украинцев и, как говорил президент Владимир Зеленский, делает все, чтобы они чувствовали там себя не беженцами, а "как дома". Также Польша предоставляет Украине военную помощь.
Президент Польши Анджей Дуда 3 мая выражал надежду, что Украина "будет на десятилетия, а может быть, дай бог, на столетия братским для Польши государством".
Зеленский, выступая 22 мая в Верховной Раде на специальном заседании с участием Дуды, заявил, что между Украиной и Польшей "не должно быть никаких границ, барьеров".