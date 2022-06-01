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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы сделаем все, чтобы вас вернуть". Зеленский пообщался с украинскими детьми в Польше. Видео

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Зеленский детям: Для меня будет праздник, когда вы вернетесь в Украину
Зеленский – детям: Для меня будет праздник, когда вы вернетесь в Украину
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 1 июня, в Международный день защиты детей, пообщался по видеосвязи с украинскими детьми – учениками Дрогобычского лицея (Львов), среди которых – дети из разных регионов Украины, а также с детьми, которые были эвакуированы в Польшу. Видео общения опубликовано на странице Зеленского в Facebook.

Зеленский, обращаясь к детям, сказал, что Украина сделает все, чтобы вернуть их домой.

"Для меня будет праздник, когда вы вернетесь в Украину. Думаю, это наше совместное желание. Мы сделаем все, чтобы вас всех вернуть. Для нас очень важно, чтобы вы строили нашу страну и наше будущее, потому что вы и есть наше прекрасное будущее, ради которого мы все сегодня воюем – наши военные, добровольцы, абсолютно все. Поэтому сделаем все, чтобы вернуть вас максимально быстро, но хочу, чтобы мы вернули вас в безопасную Украину", – заявил президент.

Дети спрашивали его о системе противовоздушной обороны, об участии молодежи в восстановлении Украины после войны и о перспективах возобновления учебного процесса.

https://www.facebook.com/100007211555008/videos/614395563640033/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Львов, Польша, дети, Владимир Зеленский, война России против Украины, Дрогобыч, День защиты детей
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