"Мы сделаем все, чтобы вас вернуть". Зеленский пообщался с украинскими детьми в Польше. Видео

Зеленский – детям: Для меня будет праздник, когда вы вернетесь в Украину Фото: president.gov.ua

Зеленский, обращаясь к детям, сказал, что Украина сделает все, чтобы вернуть их домой.

"Для меня будет праздник, когда вы вернетесь в Украину. Думаю, это наше совместное желание. Мы сделаем все, чтобы вас всех вернуть. Для нас очень важно, чтобы вы строили нашу страну и наше будущее, потому что вы и есть наше прекрасное будущее, ради которого мы все сегодня воюем – наши военные, добровольцы, абсолютно все. Поэтому сделаем все, чтобы вернуть вас максимально быстро, но хочу, чтобы мы вернули вас в безопасную Украину", – заявил президент.

Дети спрашивали его о системе противовоздушной обороны, об участии молодежи в восстановлении Украины после войны и о перспективах возобновления учебного процесса.

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