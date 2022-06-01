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01 июня, 2022
 
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Осадчая: Недавно меня спросили, часто ли я плачу? Я плачу из-за детей, которых незаконно вывезли в Россию и, как вещи, присвоили себе орки

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Осадчая: Хочется кричать об ужасе, который происходит с детьми в Украине!
Осадчая: Хочется кричать об ужасе, который происходит с детьми в Украине! 
Фото: kosadcha / Instagram

Украинская ведущая Катя Осадчая призналась, что часто плачет из-за украинских детей, родители которых погибли во время обстрелов мирных городов российскими оккупантами, а также оплакивает тех, кто погибли сами. Об этом она написала 1 июня в Instagram.

"В День защиты детей особенно громко хочется кричать об ужасе, который происходит с детьми в Украине! Недавно меня спросили, часто ли я плачу? Я плачу в основном из-за детей. Не своих, а оставшихся без родителей, раненых, погибших маленьких ангелов. Детей, которых незаконно вывезли в Россию. И некоторые из них даже не будут знать, где они родились, их просто, как вещи, присвоили себе орки. Это такая невыносимая боль и такое невыносимое ощущение несправедливости, – написала Осадчая. – Я верю, что однажды мы победим зло". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Советник постоянного представителя Украины при ООН Сергей Дворник 25 мая на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Россия депортировала на свою территорию около 230 тыс. украинских детей.

По информации Офиса генпрокурора, за время полномасштабного вторжения России в Украине погибли как минимум 243 ребенка, не менее 446 получили ранения.

Теги: дети, война России против Украины, Катя Осадчая, родители, День защиты детей
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