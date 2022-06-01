Осадчая: Недавно меня спросили, часто ли я плачу? Я плачу из-за детей, которых незаконно вывезли в Россию и, как вещи, присвоили себе орки

"В День защиты детей особенно громко хочется кричать об ужасе, который происходит с детьми в Украине! Недавно меня спросили, часто ли я плачу? Я плачу в основном из-за детей. Не своих, а оставшихся без родителей, раненых, погибших маленьких ангелов. Детей, которых незаконно вывезли в Россию. И некоторые из них даже не будут знать, где они родились, их просто, как вещи, присвоили себе орки. Это такая невыносимая боль и такое невыносимое ощущение несправедливости, – написала Осадчая. – Я верю, что однажды мы победим зло".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Война России против Украины. Главное (обновляется)