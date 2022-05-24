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24 мая, 2022
 
Новости

"Мы не были готовы к такому коварному вторжению дурного соседа". Осадчая показала селфи, которое сделала утром в первый день войны

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Осадчая: До сих пор не верим, что все это происходит с нами
Осадчая: До сих пор не верим, что все это происходит с нами
Фото: kosadcha / Instagram

Украинская ведущая Катя Осадчая 24 мая, на 90-й день войны, опубликовала селфи, которое сделала в одном из киевских супермаркетов в первые часы после нападения РФ на Украину.

По словам Осадчей, когда началась война, они с мужем в панике собирали чемоданы, закупали продукты. 

"Выезжали сначала к родителям неподалеку, там казалось безопаснее. А потом был долгий путь на запад Украины с двумя маленькими детьми и коляской на коленях, ведь она не поместилась в багажник, так и ехали все 19 часов. Мы не были готовы к такому коварному вторжению дурного соседа. И до сих пор не верим, что все это происходит с нами", – написала она. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

11 мая Осадчая сообщила, что вернулась в Киев

После нападения РФ на Украину Осадчая организовала проект, участники которого помогают украинцам найти своих близких во время войны.

Теги: война России против Украины, Катя Осадчая
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