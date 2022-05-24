"Мы не были готовы к такому коварному вторжению дурного соседа". Осадчая показала селфи, которое сделала утром в первый день войны

Осадчая: До сих пор не верим, что все это происходит с нами Фото: kosadcha / Instagram

По словам Осадчей, когда началась война, они с мужем в панике собирали чемоданы, закупали продукты.

"Выезжали сначала к родителям неподалеку, там казалось безопаснее. А потом был долгий путь на запад Украины с двумя маленькими детьми и коляской на коленях, ведь она не поместилась в багажник, так и ехали все 19 часов. Мы не были готовы к такому коварному вторжению дурного соседа. И до сих пор не верим, что все это происходит с нами", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Война России против Украины. Главное (обновляется)