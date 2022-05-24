Совет Евросоюза одобрил отмену на год квот и пошлин на экспорт из Украины

"Совет принял сегодня постановление, разрешающее временную либерализацию торговли и другие торговые уступки в отношении некоторых украинских товаров. Это означает, что в течение одного года импортные пошлины на весь украинский экспорт в Европейский союз не будут взиматься", – сказано в пресс-релизе.
В организации объяснили, что этими мерами "ЕС сможет существенно поддержать экономику Украины", которая страдает из-за открытой российской агрессии.
"Неспровоцированная и неоправданная агрессивная война России против Украины оказала разрушительное воздействие на производственные мощности страны, транспортную инфраструктуру и доступ к Черному морю, а также на ее более широкие возможности для торговли с остальным миром. Последствия нельзя недооценивать как внутри страны, так и на международном уровне с точки зрения влияния на продовольственную безопасность", – объяснили в Совете ЕС.
Согласно сегодняшнему решению, приостанавливается, в частности, взимание антидемпинговых пошлин на импорт из Украины, а также отменяются тарифные квоты на сельскохозяйственные продукты и переработанные сельхозпродукты.
Документ окончательно вступит в силу на следующий день после его публикации в официальном журнале Европейского союза.
На долю ЕС приходилось более 40% общего объема торговли товарами Украины в 2021 году. В свою очередь, Украина является 15-м крупнейшим торговым партнером ЕС, на долю которого приходится около 1,2% от общего объема торговли ЕС.
Предложение отменить на год пошлины впервые прозвучало 27 апреля. Этот шаг призван помочь увеличить экспорт Украины в ЕС и облегчить тяжелое положение украинских производителей и экспортеров в условиях военного вторжения России.
19 мая Европейский парламент поддержал отмену на один год импортных пошлин ЕС на весь украинский экспорт. За проголосовали 515 депутатов, против – 32, 11 воздержались.
Аналогичные решения уже приняли Великобритания, Канада и США (на импорт стали).