Совет Евросоюза одобрил отмену на год квот и пошлин на экспорт из Украины

Решение осталось опубликовать, чтобы оно вступило в силу Фото: ЕРА

"Совет принял сегодня постановление, разрешающее временную либерализацию торговли и другие торговые уступки в отношении некоторых украинских товаров. Это означает, что в течение одного года импортные пошлины на весь украинский экспорт в Европейский союз не будут взиматься", – сказано в пресс-релизе.

В организации объяснили, что этими мерами "ЕС сможет существенно поддержать экономику Украины", которая страдает из-за открытой российской агрессии.

"Неспровоцированная и неоправданная агрессивная война России против Украины оказала разрушительное воздействие на производственные мощности страны, транспортную инфраструктуру и доступ к Черному морю, а также на ее более широкие возможности для торговли с остальным миром. Последствия нельзя недооценивать как внутри страны, так и на международном уровне с точки зрения влияния на продовольственную безопасность", – объяснили в Совете ЕС.

Согласно сегодняшнему решению, приостанавливается, в частности, взимание антидемпинговых пошлин на импорт из Украины, а также отменяются тарифные квоты на сельскохозяйственные продукты и переработанные сельхозпродукты.

Документ окончательно вступит в силу на следующий день после его публикации в официальном журнале Европейского союза.