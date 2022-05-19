Европарламент одобрил временную отмену пошлин ЕС для Украины

За проголосовали 515 депутатов, против – 32, 11 воздержались.
Такое решение является ответом на влияние войны России против Украины, которая ограничивает возможности страны для торговли. Оно предусматривает полную отмену ввозных пошлин на промышленную продукцию, фрукты и овощи, а также отмену антидемпинговых пошлин и защитных мер в отношении импорта стали сроком на один год.
Следующим шагом должна быть публикация решения в официальном журнале ЕС, после чего они вступят в силу на следующий день.
"Предоставление Украине поддержки, необходимой ей для самозащиты, не заканчивается на поле боя; это включает обеспечение того, чтобы экономика Украины оставалась устойчивой и конкурентоспособной. Сегодня мы должны показать, что наша поддержка Украины является абсолютной, непоколебимой и необратимой", – заявила перед голосованием постоянный докладчик по Украине Сандра Калниете.
На долю ЕС приходилось более 40% общего объема торговли товарами Украины в 2021 году. В свою очередь, Украина является 15-м крупнейшим торговым партнером ЕС, на долю которого приходится около 1,2% от общего объема торговли ЕС.
Предложение отменить на год пошлины впервые прозвучало 27 апреля. Этот шаг призван помочь увеличить экспорт Украины в ЕС и облегчить тяжелое положение украинских производителей и экспортеров в условиях военного вторжения России.
Аналогичные решения также приняли Великобритания, Канада и США (на импорт стали).