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Европарламент одобрил временную отмену пошлин ЕС для Украины

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Отмена пошлин будет действовать год
Отмена пошлин будет действовать год
Фото: depositphotos.com

Европейский парламент 19 мая поддержал отмену на один год импортных пошлин ЕС на весь украинский экспорт, чтобы поддержать экономику страны. Об этом сообщается на сайте Европарламента.

За проголосовали 515 депутатов, против – 32, 11 воздержались.

Такое решение является ответом на влияние войны России против Украины, которая ограничивает возможности страны для торговли. Оно предусматривает полную отмену ввозных пошлин на промышленную продукцию, фрукты и овощи, а также отмену антидемпинговых пошлин и защитных мер в отношении импорта стали сроком на один год.

Следующим шагом должна быть публикация решения в официальном журнале ЕС, после чего они вступят в силу на следующий день.

"Предоставление Украине поддержки, необходимой ей для самозащиты, не заканчивается на поле боя; это включает обеспечение того, чтобы экономика Украины оставалась устойчивой и конкурентоспособной. Сегодня мы должны показать, что наша поддержка Украины является абсолютной, непоколебимой и необратимой", – заявила перед голосованием постоянный докладчик по Украине Сандра Калниете.

Контекст:

На долю ЕС приходилось более 40% общего объема торговли товарами Украины в 2021 году. В свою очередь, Украина является 15-м крупнейшим торговым партнером ЕС, на долю которого приходится около 1,2% от общего объема торговли ЕС.

Предложение отменить на год пошлины впервые прозвучало 27 апреля. Этот шаг призван помочь увеличить экспорт Украины в ЕС и облегчить тяжелое положение украинских производителей и экспортеров в условиях военного вторжения России.

Аналогичные решения также приняли Великобритания, Канада и США (на импорт стали).

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Европарламент, импорт, пошлины, Европейский союз, Сандра Калниете, торговля
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