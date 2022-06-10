Ежедневно в войне против России погибает до 200 украинских защитников – Офис президента

Об этом в эфире программы Newshour BBC World Service сообщил советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк, его 9 июня цитирует "BBC News Україна".
По словам Подоляка, одной из главных причин большого количества потерь является отсутствие паритета между украинскими и российскими военными возможностями.
Украине нужны сотни, а не горстка мощнейших артиллерийских систем, которые могут предоставить страны Запада, а чтобы достичь паритета с огневой мощью РФ и освободить временно оккупированные территории, Киеву нужно до 300 ракетных систем, добавил советник руководителя ОПУ.
По мнению Подоляка, "пока Россия не терпит серьезного военного поражения, никакая форма диалога не будет возможной" и она будет продолжать пытаться захватить часть Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны.
В начале июня наиболее активные бои идут в районе Северодонецка Луганской области – этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский считает одним из самых сложных. По словам главы государства, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.
Зеленский говорил 22 мая, что на востоке Украины может погибать от 50 до 100 военных. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил 9 июня, что на нынешнем этапе войны России против Украины до 100 украинских военнослужащих гибнут и до 500 получают ранения ежедневно.
По данным Генштаба ВСУ на 9 июня, потери российских оккупантов в Украине достигли около 31,7 тыс. военных.