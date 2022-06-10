Ежедневно в войне против России погибает до 200 украинских защитников – Офис президента

Одной из главных причин большого количества потерь ВСУ является отсутствие паритета между украинскими и российскими военными возможностями, отметил Подоляк Фото: president.gov.ua

Об этом в эфире программы Newshour BBC World Service сообщил советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк, его 9 июня цитирует "BBC News Україна".

По словам Подоляка, одной из главных причин большого количества потерь является отсутствие паритета между украинскими и российскими военными возможностями.

Украине нужны сотни, а не горстка мощнейших артиллерийских систем, которые могут предоставить страны Запада, а чтобы достичь паритета с огневой мощью РФ и освободить временно оккупированные территории, Киеву нужно до 300 ракетных систем, добавил советник руководителя ОПУ.

По мнению Подоляка, "пока Россия не терпит серьезного военного поражения, никакая форма диалога не будет возможной" и она будет продолжать пытаться захватить часть Украины.

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