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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ежедневно в войне против России погибает до 200 украинских защитников – Офис президента

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Одной из главных причин большого количества потерь ВСУ является отсутствие паритета между украинскими и российскими военными возможностями, отметил Подоляк
Одной из главных причин большого количества потерь ВСУ является отсутствие паритета между украинскими и российскими военными возможностями, отметил Подоляк
Фото: president.gov.ua

Потери Вооруженных сил Украины в войне, которую 24 февраля начала РФ, составляют от 100 до 200 человек в день.

Об этом в эфире программы Newshour BBC World Service сообщил советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк, его 9 июня цитирует "BBC News Україна".

По словам Подоляка, одной из главных причин большого количества потерь является отсутствие паритета между украинскими и российскими военными возможностями.

Украине нужны сотни, а не горстка мощнейших артиллерийских систем, которые могут предоставить страны Запада, а чтобы достичь паритета с огневой мощью РФ и освободить временно оккупированные территории, Киеву нужно до 300 ракетных систем, добавил советник руководителя ОПУ.

По мнению Подоляка, "пока Россия не терпит серьезного военного поражения, никакая форма диалога не будет возможной" и она будет продолжать пытаться захватить часть Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны.

В начале июня наиболее активные бои идут в районе Северодонецка Луганской области – этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский считает одним из самых сложных. По словам главы государства, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.

Зеленский говорил 22 мая, что на востоке Украины может погибать от 50 до 100 военных. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил 9 июня, что на нынешнем этапе войны России против Украины до 100 украинских военнослужащих гибнут и до 500 получают ранения ежедневно.

По данным Генштаба ВСУ на 9 июня, потери российских оккупантов в Украине достигли около 31,7 тыс. военных.

Теги: Россия, Украина, военные, Вооруженные силы Украины, раненые, артиллерия, советник, украинцы, война России против Украины, ракеты, военнослужащий, погибшие, Офис президента Украины, Михаил Подоляк, российские оккупанты
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