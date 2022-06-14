Ермак о "Рамштайн-3": Желание поиска компромиссов должно смениться пониманием важности силы

"Рамштайн-3" должен стать днем, когда желание поиска компромиссов с теми, кто выбирает насилие, сменится пониманием важности силы для достижения мира и построения нового мирового порядка", – написал Ермак.

Глава ОП призвал западных партнеров предоставить Украине больше тяжелого оружия и обеспечить оперативное обучение украинских военных, поскольку "все остальное воспринимается врагом как слабость".

Война России против Украины. Главное (обновляется)