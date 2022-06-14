Ермак о "Рамштайн-3": Желание поиска компромиссов должно смениться пониманием важности силы

"Рамштайн-3" должен стать днем, когда желание поиска компромиссов с теми, кто выбирает насилие, сменится пониманием важности силы для достижения мира и построения нового мирового порядка", – написал Ермак.
Глава ОП призвал западных партнеров предоставить Украине больше тяжелого оружия и обеспечить оперативное обучение украинских военных, поскольку "все остальное воспринимается врагом как слабость".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
26 апреля 2022 года на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии прошла первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Министр обороны Украины Алексей Резников передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне.
Вторая встреча состоялась 23 мая, она прошла в онлайн-формате, участие в ней приняли более 40 стран. По ее итогам министр обороны США Ллойд Остин заявил, что военную помощь Украине решили предоставить 20 государств.
Следующее заседание международной контактной группы по вопросам военной помощи Украине готовятся провести 15 июня. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. "Единственное, что я хотел бы отметить, – это время. Нам это нужно на "вчера". Однако если они это сделают "завтра", то мы тоже будем благодарны", – сказал он.