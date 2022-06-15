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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина должна получить больше тяжелого вооружения – глава НАТО перед "Рамштайн-3"

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Столтенберг: Нельзя предусмотреть, когда эта война закончится, но мы должны быть готовы оказывать помощь длительное время
Столтенберг: Нельзя предусмотреть, когда эта война закончится, но мы должны быть готовы оказывать помощь длительное время
Фото: ЕРА

Предоставление Украине тяжелого вооружения входит в повестку дня третьей встречи контактной группы по оказанию военной помощи Украине "Рамштайн", которая пройдет 15 июня в Брюсселе. Об этом сообщил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Гааге, звукозапись опубликована на сайте Альянса, перевод публикует "Укринформ".

"У Украины должно быть больше тяжелого вооружения. Союзники по НАТО и партнеры уже предоставили такое вооружение, теперь нужно наращивать усилия", – сказал он.

По его словам, страны Североатлантического блока с 2014 года оказывают помощь Украине, проводя обучение и поставки оборудования. 

"Но мы должны быть готовы к долгому продолжению. Нельзя предусмотреть, когда эта война закончится, но мы должны быть готовы оказывать помощь длительное время, и это будет обсуждаться в Брюсселе", – отметил он.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте также сообщил на пресс-конференции, что завершаются тренировки украинских экипажей для 12 самоходных гаубиц, которые его страна вместе с Германией готова передать Украине. 

"Очень важно, чтобы Россия проиграла эту войну. Поскольку мы не можем иметь прямой конфронтации с использованием самолетов или войск НАТО против РФ, мы должны обеспечить, чтобы Украина имела доступ ко всем необходимым видам вооружения", – отметил Рютте.

Контекст:

15 июня в Брюсселе состоится третья встреча в штаб-квартире НАТО в рамках контактной группы по оказанию военной помощи Украине. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Первая встреча прошла 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии. Министр обороны Украины Алексей Резников передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне.

Вторая встреча состоялась 23 мая, она прошла в онлайн-формате, участие в ней приняли более 40 стран. По ее итогам министр обороны США Ллойд Остин заявил, что военную помощь Украине решили предоставить 20 государств.

Теги: НАТО, Йенс Столтенберг, военная техника, военная помощь, Марк Рютте, война России против Украины
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