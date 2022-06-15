Украина должна получить больше тяжелого вооружения – глава НАТО перед "Рамштайн-3"

"У Украины должно быть больше тяжелого вооружения. Союзники по НАТО и партнеры уже предоставили такое вооружение, теперь нужно наращивать усилия", – сказал он.
По его словам, страны Североатлантического блока с 2014 года оказывают помощь Украине, проводя обучение и поставки оборудования.
"Но мы должны быть готовы к долгому продолжению. Нельзя предусмотреть, когда эта война закончится, но мы должны быть готовы оказывать помощь длительное время, и это будет обсуждаться в Брюсселе", – отметил он.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте также сообщил на пресс-конференции, что завершаются тренировки украинских экипажей для 12 самоходных гаубиц, которые его страна вместе с Германией готова передать Украине.
"Очень важно, чтобы Россия проиграла эту войну. Поскольку мы не можем иметь прямой конфронтации с использованием самолетов или войск НАТО против РФ, мы должны обеспечить, чтобы Украина имела доступ ко всем необходимым видам вооружения", – отметил Рютте.
15 июня в Брюсселе состоится третья встреча в штаб-квартире НАТО в рамках контактной группы по оказанию военной помощи Украине. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Первая встреча прошла 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии. Министр обороны Украины Алексей Резников передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне.
Вторая встреча состоялась 23 мая, она прошла в онлайн-формате, участие в ней приняли более 40 стран. По ее итогам министр обороны США Ллойд Остин заявил, что военную помощь Украине решили предоставить 20 государств.