Украина должна получить больше тяжелого вооружения – глава НАТО перед "Рамштайн-3"

Столтенберг: Нельзя предусмотреть, когда эта война закончится, но мы должны быть готовы оказывать помощь длительное время Фото: ЕРА

"У Украины должно быть больше тяжелого вооружения. Союзники по НАТО и партнеры уже предоставили такое вооружение, теперь нужно наращивать усилия", – сказал он.

По его словам, страны Североатлантического блока с 2014 года оказывают помощь Украине, проводя обучение и поставки оборудования.

"Но мы должны быть готовы к долгому продолжению. Нельзя предусмотреть, когда эта война закончится, но мы должны быть готовы оказывать помощь длительное время, и это будет обсуждаться в Брюсселе", – отметил он.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте также сообщил на пресс-конференции, что завершаются тренировки украинских экипажей для 12 самоходных гаубиц, которые его страна вместе с Германией готова передать Украине.

"Очень важно, чтобы Россия проиграла эту войну. Поскольку мы не можем иметь прямой конфронтации с использованием самолетов или войск НАТО против РФ, мы должны обеспечить, чтобы Украина имела доступ ко всем необходимым видам вооружения", – отметил Рютте.