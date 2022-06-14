Столтенберг: Мир в Украине возможен, вопрос – какой ценой. Сколько территории, независимости, свободы?

"Да, мир возможен. Вопрос в том, какой мир? Потому что если Украина выведет свои войска и прекратит боевые действия, то Украина перестанет существовать как независимое, суверенное государство в Европе. Если президент Путин прекратит воевать, тогда у нас будет мир. Так что дилемма в том, что мир всегда возможен. Капитуляция может обеспечить мир. Но, как мы видели, украинцы не согласны на мир любой ценой. На самом деле они готовы заплатить очень высокую цену за свою независимость", – сказал Столтенберг.

Он отметил, что не готов судить, какую цену за мир могут заплатить украинцы. Генсек НАТО сказал, что сейчас страны Европы ощущают последствия санкций, введенных против России, но "самую высокую цену каждый день платят украинцы".

"И поэтому именно им, а не мне, судить, какую цену они готовы заплатить за мир и независимость. Так что это, в некотором смысле, моральная дилемма. Мир возможен, но вопрос в том, как много вы готовы отдать, чтобы получить этот мир? Абсолютно лучший способ достичь мира в Украине – это прекращение президентом Путиным этой бессмысленной войны. Мы должны помнить, что каждое утро, каждый день, каждый час в течение дня, есть один человек, одна нация, которая несет за это ответственность – и это президент Путин. У нас есть сложные дилеммы, сложный выбор, но именно жестокое вторжение президента Путина в Украину создало эти дилеммы. И они могут быть решены... с его стороны путем прекращения войны", – подчеркнул Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил – война завершится за столом переговоров. По мнению Столтенберга, вопрос в том, какую позицию будет иметь Украина на этих переговорах.

"Наша ответственность заключается в том, чтобы сделать эту позицию как можно более сильной. Мы знаем, что существует очень тесная связь между тем, чего вы можете достичь за столом переговоров, и вашей позицией на поле боя. Поэтому наша военная поддержка для них – это способ укрепить их позиции за столом переговоров, когда они, надеюсь, скоро сядут за него и будут обсуждать мирное соглашение. Так что "мир возможен" – это не вопрос, вопрос в другом: какую цену вы готовы заплатить за мир? Сколько территории? Сколько независимости? Сколько суверенитета? Сколько свободы? Сколько демократии вы готовы принести в жертву ради мира? И это очень сложная моральная дилемма. И решать ее должны те, кто платит самую высокую цену. Наша обязанность – поддержать их", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)