"Мы даже близко не в таком настроении". Украина никогда не согласится на территориальные уступки – Резников

Россия пытается создать "достаточно хаоса, паники и страха для того, чтобы заставить нас подписать акт о капитуляции", говорит Резников Фото: ЕРА

Об этом в интервью журналу The Economist, вышедшем 12 июня, заявил министр обороны Украины Алексей Резников, который входил в украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта, а также был на переговорах в нормандском формате на уровне лидеров стран в конце 2019 года в Париже.

Резников сказал, что Украина будет вести переговоры о новой архитектуре безопасности в Европе, когда наступит время. Речь идет о гарантиях безопасности от тех государств, которым Украина верит, пояснил он.

Глава Минобороны подчеркнул: Украина никогда не пойдет на территориальные уступки оккупантам. Россия пытается создать "достаточно хаоса, паники и страха для того, чтобы заставить нас подписать акт о капитуляции", но такой подход не сработал, заявил Резников.

"Мы даже близко не находимся в таком настроении", – добавил он.