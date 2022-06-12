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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы даже близко не в таком настроении". Украина никогда не согласится на территориальные уступки – Резников

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Россия пытается создать "достаточно хаоса, паники и страха для того, чтобы заставить нас подписать акт о капитуляции", говорит Резников
Россия пытается создать "достаточно хаоса, паники и страха для того, чтобы заставить нас подписать акт о капитуляции", говорит Резников
Фото: ЕРА

Опыт участия в переговорах с Россией по урегулированию конфликта на Донбассе свидетельствует о том, что РФ не считает постоянными мирные соглашения, поэтому традиционное перемирие с Москвой невозможно.

Об этом в интервью журналу The Economist, вышедшем 12 июня, заявил министр обороны Украины Алексей Резников, который входил в украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта, а также был на переговорах в нормандском формате на уровне лидеров стран в конце 2019 года в Париже. 

Резников сказал, что Украина будет вести переговоры о новой архитектуре безопасности в Европе, когда наступит время. Речь идет о гарантиях безопасности от тех государств, которым Украина верит, пояснил он. 

Глава Минобороны подчеркнул: Украина никогда не пойдет на территориальные уступки оккупантам. Россия пытается создать "достаточно хаоса, паники и страха для того, чтобы заставить нас подписать акт о капитуляции", но такой подход не сработал, заявил Резников. 

"Мы даже близко не находимся в таком настроении", – добавил он. 

Контекст:

В Офисе президента сообщали, что ряд политиков из Европы предлагали Украине пойти на уступки по суверенитету, чтобы "сохранить лицо" Путину.

Так, 19 мая американская газета The New York Times в своей редакционной статье выразила мнение, что Украине для достижения мира в войне против РФ придется "принимать болезненные территориальные решения". Эта статья вызвала волну критики в Украине. В Офисе президента заявили, что издание не понимает процессов, происходящих в стране, так как у него "есть офис в Москве, но нет офиса в Украине". 

23 мая подобное заявление сделал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, за что подвергся критике в Украине. 

Президент США Джо Байден написал в колонке для The New York Times, которая была опубликовала 31 мая, что не будет давить на власти Украины, чтобы они пошли на территориальные уступки России. Он отметил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил о готовности говорить с Путиным и еще в марте призывал главу Кремля "своими ногами выходить оттуда, где он там есть", и прийти на встречу в любую точку мира, кроме Украины, России и Беларуси.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, переговоры, Алексей Резников, перемирие, Минобороны, суверенитет, соглашение, ТКГ
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