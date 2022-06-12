"Мы даже близко не в таком настроении". Украина никогда не согласится на территориальные уступки – Резников

Об этом в интервью журналу The Economist, вышедшем 12 июня, заявил министр обороны Украины Алексей Резников, который входил в украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта, а также был на переговорах в нормандском формате на уровне лидеров стран в конце 2019 года в Париже.
Резников сказал, что Украина будет вести переговоры о новой архитектуре безопасности в Европе, когда наступит время. Речь идет о гарантиях безопасности от тех государств, которым Украина верит, пояснил он.
Глава Минобороны подчеркнул: Украина никогда не пойдет на территориальные уступки оккупантам. Россия пытается создать "достаточно хаоса, паники и страха для того, чтобы заставить нас подписать акт о капитуляции", но такой подход не сработал, заявил Резников.
"Мы даже близко не находимся в таком настроении", – добавил он.
В Офисе президента сообщали, что ряд политиков из Европы предлагали Украине пойти на уступки по суверенитету, чтобы "сохранить лицо" Путину.
Так, 19 мая американская газета The New York Times в своей редакционной статье выразила мнение, что Украине для достижения мира в войне против РФ придется "принимать болезненные территориальные решения". Эта статья вызвала волну критики в Украине. В Офисе президента заявили, что издание не понимает процессов, происходящих в стране, так как у него "есть офис в Москве, но нет офиса в Украине".
23 мая подобное заявление сделал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, за что подвергся критике в Украине.
Президент США Джо Байден написал в колонке для The New York Times, которая была опубликовала 31 мая, что не будет давить на власти Украины, чтобы они пошли на территориальные уступки России. Он отметил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.
Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил о готовности говорить с Путиным и еще в марте призывал главу Кремля "своими ногами выходить оттуда, где он там есть", и прийти на встречу в любую точку мира, кроме Украины, России и Беларуси.