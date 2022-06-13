"Нам придется сосуществовать с россиянами на одном континенте". Боррель поддержал мнение Макрона, что "не надо унижать Россию"

Борреля попросили прокомментировать позицию президента Франции Эммануэля Макрона, повторяющего, что "мы не должны унижать Россию". Дипломат подчеркнул, что это говорит не только Макрон.

"Это выражение воплощает реальность: Россия продолжит свое существование после мирных переговоров, и необходимо будет четко определить, как мы намерены с ней сосуществовать. Это сосуществование будет очень трудным после того, что Россия сделала в Украине. Это вторжение, эта агрессия, это уничтожение Украины, мы все это каждый вечер видели по телевизору, и я сам видел на месте. Но нам все равно придется пытаться сосуществовать с россиянами на этом континенте", – сказал Боррель.

Он отметил, что каналы связи с РФ "никогда не закрывались": канцлер Австрии был с визитом в Москве, два посланника генсека ООН находятся сейчас в России, чтобы попытаться найти решение проблемы экспорта зерна из Украины.

"Мы должны продолжать переговоры с Россией", – подчеркнул Боррель.

Он также сказал, что он "не разжигатель войны", и, несмотря на то, что ЕС вооружает воюющую страну, необходимо также действовать на дипломатическом уровне.

"Это не несовместимо. Для танго нужны двое, и, поскольку россияне не отвечают на призывы к переговорам, дипломатия остается в зале ожидания. Но перед россиянами рано или поздно встанет вопрос, хотят ли они остановиться, какой результат получить и на каких условиях", – заметил он.

По словам Борреля, "все войны заканчиваются прекращением огня и переговорами", но европейские страны помогают Украине оружием, чтобы противостоять российской агрессии. Он пояснил, что Украине необходимо подойти к этапу переговоров с позиции силы, "чтобы Россия больше не могла оккупировать территорию, которую она завоевала и оккупировала с 24 февраля".

На уточнение журналиста, можно ли сказать, что цель европейцев – помочь Украине вернуть территории, которые она потеряла с начала войны, дипломат согласился, что "ему это кажется разумным".

Война России против Украины. Главное (обновляется)