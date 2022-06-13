Россия заработала €93 млрд за первые 100 дней войны против Украины. Крупнейшие покупатели – Германия и Китай

В то время, как некоторые государства сократили импорт после начала войны, другие – наоборот – увеличили закупки Фото: ЕРА

Согласно данным исследования, Европейский союз остается главным покупателем российских нефти и газа – на его долю в период с 24 февраля по 3 июня приходился 61% экспорта ископаемого топлива из РФ на €57 млрд.

Среди отдельных стран главным импортером является Китай (€12,6 млрд), на втором месте – Германия (€12,1 млрд), на третьем – Италия (€7,8 млрд).

Доходы Россия получает в основном от продажи сырой нефти (€46 млрд), почти вдвое меньше поступлений от газа, экспортируемого по трубопроводам (€24 млрд), оставшаяся часть доходов – от продажи нефтепродуктов (€13 млрд), сжиженного природного газа (€5,1 млрд) и угля (€4,8 млрд).

Аналитик CREA Лаури Мюллювирта (Финляндия), комментируя доклад, отмечает, что в то время, как некоторые государства (такие как Польша, Финляндия и страны Балтии) сократили импорт после начала войны, другие – наоборот – сильно увеличили закупки, к их числу относятся Китай, Индия и входящая в ЕС Франция, пишет Sky News.

"Пока ЕС рассматривает возможность ужесточения санкций против России, Франция, например, увеличила свой импорт, став крупнейшим в мире покупателем российского сжиженного природного газа", – заявил финский эксперт.

По его мнению, на сегодняшний день прогресс в развертывании экологически чистой энергии слишком медленный.

"Учитывая острую потребность Украины в поддержке, необходимы гораздо более решительные действия, чтобы перекрыть поток наличных денег в Россию", – отметил он.

BREAKING: Russia earned EUR 93 billion in revenue from fossil fuel exports in the first 100 days of the invasion of Ukraine. The EU imported 61% of this, worth approximately 57 billion EUR.



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