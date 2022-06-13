Россия заработала €93 млрд за первые 100 дней войны против Украины. Крупнейшие покупатели – Германия и Китай

Согласно данным исследования, Европейский союз остается главным покупателем российских нефти и газа – на его долю в период с 24 февраля по 3 июня приходился 61% экспорта ископаемого топлива из РФ на €57 млрд.
Среди отдельных стран главным импортером является Китай (€12,6 млрд), на втором месте – Германия (€12,1 млрд), на третьем – Италия (€7,8 млрд).
Доходы Россия получает в основном от продажи сырой нефти (€46 млрд), почти вдвое меньше поступлений от газа, экспортируемого по трубопроводам (€24 млрд), оставшаяся часть доходов – от продажи нефтепродуктов (€13 млрд), сжиженного природного газа (€5,1 млрд) и угля (€4,8 млрд).
Аналитик CREA Лаури Мюллювирта (Финляндия), комментируя доклад, отмечает, что в то время, как некоторые государства (такие как Польша, Финляндия и страны Балтии) сократили импорт после начала войны, другие – наоборот – сильно увеличили закупки, к их числу относятся Китай, Индия и входящая в ЕС Франция, пишет Sky News.
"Пока ЕС рассматривает возможность ужесточения санкций против России, Франция, например, увеличила свой импорт, став крупнейшим в мире покупателем российского сжиженного природного газа", – заявил финский эксперт.
По его мнению, на сегодняшний день прогресс в развертывании экологически чистой энергии слишком медленный.
"Учитывая острую потребность Украины в поддержке, необходимы гораздо более решительные действия, чтобы перекрыть поток наличных денег в Россию", – отметил он.
BREAKING: Russia earned EUR 93 billion in revenue from fossil fuel exports in the first 100 days of the invasion of Ukraine. The EU imported 61% of this, worth approximately 57 billion EUR.— Centre for Research on Energy and Clean Air (@CREACleanAir) June 13, 2022
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После вторжения РФ в Украину страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу. В частности, СМИ начали писать, что власти США хотят снять ограничения в работе американских нефтяных компаний в Венесуэле, чтобы избавить ряд стран от зависимости от российских нефтепродуктов.
2 июня послы ЕС утвердили шестой пакет санкций против России. Он включает запрет на импорт нефти из России морем. Этот запрет в сочетании с национальными решениями, принятыми Германией и Польшей, к концу года должен сократить импорт российской нефти на 92%.