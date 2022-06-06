Вашингтон разрешил Венесуэле поставлять нефть в Европу, чтобы ослабить зависимость от РФ – СМИ

Ожидается, что объемы нефти, которые Eni и Repsol получат, невелики, сказал один из источников, и любое влияние на мировые цены на нефть будет скромным.

Администрация президента США Джо Байдена надеется, что венесуэльская нефть поможет Европе снизить зависимость от России и перенаправить часть венесуэльских грузов из Китая. Еще одна цель – уговорить президента Венесуэлы Николаса Мадуро возобновить политические переговоры с венесуэльской оппозицией, сообщили собеседники агентства.

По словам источников, две европейские энергетические компании, у которых есть совместные предприятия с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA, могут зачесть сырую нефть в счет невыплаченных долгов и просроченных дивидендов.

Ключевым условием, по словам одного из источников, было то, что полученная нефть "должна идти в Европу и ее нельзя перепродать где-либо еще".

Вашингтон считает, что PDVSA не получит финансовой выгоды от этих безналичных операций, в отличие от текущих продаж Венесуэлой нефти Китаю, сказал этот человек. Китай не подписал западные санкции против России и продолжает покупать российские нефть и газ, несмотря на призывы США.

Вашингтон не сделал аналогичных послаблений для американской нефтяной компании Chevron, индийской Oil and Natural Gas Corp и французской Maurel & Prom SA, которые также лоббировали в Госдепартаменте и минфине США предоставление им нефти в счет миллиардов долларов долгов, накопленных Венесуэлой.

Все пять нефтяных компаний прекратили обмен нефти на долги в середине 2020 года, в разгар кампании "максимального давления" со стороны администрации 45-го президента США Дональда Трампа, которая сократила экспорт нефти из Венесуэлы, но не смогла сместить Мадуро.