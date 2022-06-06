Вашингтон разрешил Венесуэле поставлять нефть в Европу, чтобы ослабить зависимость от РФ – СМИ

Ожидается, что объемы нефти, которые Eni и Repsol получат, невелики, сказал один из источников, и любое влияние на мировые цены на нефть будет скромным.
Администрация президента США Джо Байдена надеется, что венесуэльская нефть поможет Европе снизить зависимость от России и перенаправить часть венесуэльских грузов из Китая. Еще одна цель – уговорить президента Венесуэлы Николаса Мадуро возобновить политические переговоры с венесуэльской оппозицией, сообщили собеседники агентства.
По словам источников, две европейские энергетические компании, у которых есть совместные предприятия с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA, могут зачесть сырую нефть в счет невыплаченных долгов и просроченных дивидендов.
Ключевым условием, по словам одного из источников, было то, что полученная нефть "должна идти в Европу и ее нельзя перепродать где-либо еще".
Вашингтон считает, что PDVSA не получит финансовой выгоды от этих безналичных операций, в отличие от текущих продаж Венесуэлой нефти Китаю, сказал этот человек. Китай не подписал западные санкции против России и продолжает покупать российские нефть и газ, несмотря на призывы США.
Вашингтон не сделал аналогичных послаблений для американской нефтяной компании Chevron, индийской Oil and Natural Gas Corp и французской Maurel & Prom SA, которые также лоббировали в Госдепартаменте и минфине США предоставление им нефти в счет миллиардов долларов долгов, накопленных Венесуэлой.
Все пять нефтяных компаний прекратили обмен нефти на долги в середине 2020 года, в разгар кампании "максимального давления" со стороны администрации 45-го президента США Дональда Трампа, которая сократила экспорт нефти из Венесуэлы, но не смогла сместить Мадуро.
В конце января 2019 года США ввели санкции против венесуэльской нефтедобывающей компании PDVSA. По словам на тот момент советника американского президента по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, целью санкций являлось недопущение дальнейшего грабежа венесуэльского народа Мадуро и его приспешниками. В июне того же года санкции ужесточили.
После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России, а также стал массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу. В частности, СМИ начали писать, что власти США хотят снять ограничения в работе американских нефтяных компаний в Венесуэле, чтобы избавить ряд стран от зависимости от российских нефтепродуктов.