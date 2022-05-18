США хотят ослабить санкции против Венесуэлы, чтобы снять нефтяную зависимость мира от РФ – СМИ

В частности, министерство финансов США совместно с Государственным департаментом выпустит лицензию, позволяющую американской нефтегазовой компании Chevron вести переговоры о возобновлении добычи и производства нефти в Венесуэле.
США также ищут способы позволить Венесуэле начать добывать больше нефти и продавать ее на международном рынке, тем самым снижая энергетическую зависимость мира от России, сообщили источники CNN.
При этом собеседники отметили, что смягчение санкций в любой сфере произойдет только тогда, когда президент Венесуэлы Николас Мадуро пойдет на конструктивные переговоры с оппозицией.
В конце января 2019 года США ввели санкции против венесуэльской нефтедобывающей компании PDVSA. По словам на тот момент советника американского президента по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, целью санкций является недопущение дальнейшего грабежа венесуэльского народа Мадуро и его приспешниками. В июне того же года санкции ужесточили.
После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России, а также стал массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу. В частности, США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа. Германия уже сократила долю потребления нефти из РФ с 35% до 12%.
ЕС сейчас рассматривает шестой пакет санкций против РФ, в котором, вероятно, будет нефтяное эмбарго. Однако в Евросоюзе пока нет единства по поводу эмбарго.