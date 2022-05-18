США хотят ослабить санкции против Венесуэлы, чтобы снять нефтяную зависимость мира от РФ – СМИ

США также ищут способы позволить Венесуэле начать добывать больше нефти и продавать ее на международном рынке Фото: depositphotos.com

В частности, министерство финансов США совместно с Государственным департаментом выпустит лицензию, позволяющую американской нефтегазовой компании Chevron вести переговоры о возобновлении добычи и производства нефти в Венесуэле.

США также ищут способы позволить Венесуэле начать добывать больше нефти и продавать ее на международном рынке, тем самым снижая энергетическую зависимость мира от России, сообщили источники CNN.

При этом собеседники отметили, что смягчение санкций в любой сфере произойдет только тогда, когда президент Венесуэлы Николас Мадуро пойдет на конструктивные переговоры с оппозицией.