Подоляк об организации переговоров с РФ: У Лукашенко очень развитая фантазия, он до сих пор живет картинками сатирического журнала "Крокодил"

"Лукашенко является субъектом с очень развитой фантазией. Посыл про то, что американцы, европейцы или НАТО что-то продиктовали [Украине о проведении переговоров с РФ], рассчитан на очень непритязательных людей с низким интеллектом. Я понимаю, что Лукашенко привык работать на эту аудиторию и говорить клише советского типа. Он до сих пор живет картинками сатирического журнала "Крокодил". Что касается переговорного процесса, то Лукашенко здесь сыграл очень маленькую роль как организатор и инициатор. Была максимально жесткая позиция России – они не хотели начинать переговоры нигде, кроме Беларуси, потому что считали, что это будет преемственностью Минских соглашений", – пояснил Подоляк.

По его словам, в начале полномасштабного вторжения Россия чувствовала себя крайне неуверенно.

"Она не получала тех военных результатов, на которые рассчитывала, а мир был шокирован и крайне негативно воспринял "специальную военную операцию". Когда Россия увидела реальную картину в Украине, что их презирают и ненавидят, а сопротивление резко нарастает, они были испуганы, поэтому попытались вести переговоры в Беларуси, которую Москва тотально контролирует. Мы рассматривали переговорный процесс как возможность неадекватность перевести в диалоговое русло. Ребята, у вас есть аргументы, а это наши аргументы. Украина всегда отличалась от России и Беларуси тем, что мы пониманием риски и готовы нести ответственность. Мы сказали: "Хорошо, будет Беларусь", – отметил Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)