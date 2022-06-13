Подоляк об организации переговоров с РФ: У Лукашенко очень развитая фантазия, он до сих пор живет картинками сатирического журнала "Крокодил"

"Лукашенко является субъектом с очень развитой фантазией. Посыл про то, что американцы, европейцы или НАТО что-то продиктовали [Украине о проведении переговоров с РФ], рассчитан на очень непритязательных людей с низким интеллектом. Я понимаю, что Лукашенко привык работать на эту аудиторию и говорить клише советского типа. Он до сих пор живет картинками сатирического журнала "Крокодил". Что касается переговорного процесса, то Лукашенко здесь сыграл очень маленькую роль как организатор и инициатор. Была максимально жесткая позиция России – они не хотели начинать переговоры нигде, кроме Беларуси, потому что считали, что это будет преемственностью Минских соглашений", – пояснил Подоляк.
По его словам, в начале полномасштабного вторжения Россия чувствовала себя крайне неуверенно.
"Она не получала тех военных результатов, на которые рассчитывала, а мир был шокирован и крайне негативно воспринял "специальную военную операцию". Когда Россия увидела реальную картину в Украине, что их презирают и ненавидят, а сопротивление резко нарастает, они были испуганы, поэтому попытались вести переговоры в Беларуси, которую Москва тотально контролирует. Мы рассматривали переговорный процесс как возможность неадекватность перевести в диалоговое русло. Ребята, у вас есть аргументы, а это наши аргументы. Украина всегда отличалась от России и Беларуси тем, что мы пониманием риски и готовы нести ответственность. Мы сказали: "Хорошо, будет Беларусь", – отметил Подоляк.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля 2022 года российские оккупанты вторглись в Украину по нескольким направлениям, в том числе с территории Беларуси.
После начала полномасштабного российского вторжения Россия и Украина провели три раунда переговоров в очном формате. Они проходили в Беларуси.
Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля. Основной их целью было прекращение огня и боевых действий на территории Украины. По словам Подоляка, "стороны определи ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения".
Второй раунд состоялся 3 марта. После него украинская делегация сообщила, что не получила результатов, на которые рассчитывала. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что гуманитарные коридоры – это "программа-минимум" переговоров.
Третий раунд прошел 7 марта. "Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров… По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжены", – сообщал Подоляк после встречи.
После этого переговоры продолжились в формате видеосвязи.
По данным белорусского издания "Белта", 7 апреля Лукашенко заявил, что без участия Беларуси не может быть переговоров о мире между Украиной и Россией. Он утверждал, что на переговорах "должна прозвучать позиция Беларуси".
Позже состоялось четыре очных раунда переговоров (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. Сейчас, как говорил Подоляк, переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать.