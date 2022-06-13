"Путин давно перешел красную черту". Хиллари Клинтон раскритиковала Макрона за призыв "не унижать Россию"

Экс-первая леди США резко раскритиковала подход президента Франции Эммануэля Макрона к урегулированию ситуации вокруг Украины.

"Когда мы говорим, что не хотим унижать Россию, откровенно говоря, мне это кажется немного устаревшим", – подчеркнула она, добавив, что "Путин давно перешел красную черту".

По мнению Клинтон, время для диалога с президентом страны-оккупанта еще не пришло.

"Я за украинцев, а это значит, что нельзя торопиться с переговорами", – цитирует американского политика Le Point. Клинтон добавила, что, по ее мнению, "окончательным успехом" будет поражение Путина.

"И в этом я могу только согласиться с тем, о чем говорят президент Зеленский и его правительство, то есть тотальный уход (России. – "ГОРДОН") с оккупированных территорий в Украине", – заключила она.