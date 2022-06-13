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"Путин давно перешел красную черту". Хиллари Клинтон раскритиковала Макрона за призыв "не унижать Россию"

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Хиллари Клинтон заявила 11 июня в Париже, что Владимир Путин "давно перешел красную черту"
Хиллари Клинтон заявила 11 июня в Париже, что Владимир Путин "давно перешел красную черту"
Фото: EPA

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон считает, что "окончательным успехом" для Украины, в войне, которую развязала Россия, должно стать поражение Владимира Путина, и время для диалога с президентом РФ еще не настало. Об этом она сказала 11 июня в интервью изданию France Culture во время своего визита в Париж.

Экс-первая леди США резко раскритиковала подход президента Франции Эммануэля Макрона к урегулированию ситуации вокруг Украины.

"Когда мы говорим, что не хотим унижать Россию, откровенно говоря, мне это кажется немного устаревшим", – подчеркнула она, добавив, что "Путин давно перешел красную черту".

По мнению Клинтон, время для диалога с президентом страны-оккупанта еще не пришло.

"Я за украинцев, а это значит, что нельзя торопиться с переговорами", – цитирует американского политика Le Point. Клинтон добавила, что, по ее мнению, "окончательным успехом" будет поражение Путина. 

"И в этом я могу только согласиться с тем, о чем говорят президент Зеленский и его правительство, то есть тотальный уход (России. – "ГОРДОН") с оккупированных территорий в Украине", – заключила она.

Контекст:

В опубликованном 3 июня интервью французским СМИ Макрон заявил, что не следует унижать Россиючтобы можно было найти дипломатический выход из войны РФ против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил 7 июня в интервью Financial Times, что не понимает призыва Макрона "не унижать Россию" после того, как оккупанты восемь лет убивают украинцев. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что призывы избегать унижения России "могут только унизить Францию". Министр добавил, что Россия унижает сама себя, и следует сосредоточиться на том, чтобы "поставить ее на место".

Вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 11 июня в интервью Le Journal du Dimanche поддержал Макрона, заявив, что его слова "воплощают реальность", и Европе предстоит выстраивать отношения с Россией после мирных переговоров.

Le Figaro писало в начале мая, что с декабря 2021 года Макрон и Путин разговаривали "почти 20 раз". Очередной разговор французского лидера с Путиным состоялся 28 мая – его Макрон провел совместно с канцлером Германии Олафом Шольцем, и беседа длилась 80 минут.

Франция поддерживает Украину в военном и финансовом плане, но с начала полномасштабной войны Макрон, как и канцлер Германии Олаф Шольц, не был в Киеве, в отличие от ряда лидеров ЕС. Несколько СМИ 12-13 июня сообщили, что совместный визит Шольща, Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги может состояться 16 июня.

Теги: Россия, США, Украина, Франция, переговоры, Хиллари Клинтон, российская агрессия, война России против Украины, Эммануэль Макрон
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