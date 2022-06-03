Столтенберг: Идет война на истощение, в которой украинцы платят высокую цену за защиту своей страны, но и РФ несет большие потери

Столтенберг: Войны по своей природе непредсказуемы, и поэтому мы просто должны быть готовы к долгосрочной перспективе Фото: EPA

"Войны по своей природе непредсказуемы, и поэтому мы просто должны быть готовы к долгосрочной перспективе", – сказал генсек.

По его словам, это превратилось в "войну на истощение", в которой украинцы "платят высокую цену за защиту своей страны на поле боя", но и Россия несет большие потери.

Генсек считает, что война закончится за столом переговоров, и Украина по-прежнему нуждается в поддержке НАТО.

Война России против Украины. Главное (обновляется)