Столтенберг: Идет война на истощение, в которой украинцы платят высокую цену за защиту своей страны, но и РФ несет большие потери

"Войны по своей природе непредсказуемы, и поэтому мы просто должны быть готовы к долгосрочной перспективе", – сказал генсек.
По его словам, это превратилось в "войну на истощение", в которой украинцы "платят высокую цену за защиту своей страны на поле боя", но и Россия несет большие потери.
Генсек считает, что война закончится за столом переговоров, и Украина по-прежнему нуждается в поддержке НАТО.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют спецоперацией.
По данным Генштаба ВСУ на 3 июня, потери российских оккупантов достигли около 30 950 человек личного состава, а также 1367 танков, 210 самолетов, 175 вертолетов, 13 кораблей и другое.