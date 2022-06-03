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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Столтенберг: Идет война на истощение, в которой украинцы платят высокую цену за защиту своей страны, но и РФ несет большие потери

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Столтенберг: Войны по своей природе непредсказуемы, и поэтому мы просто должны быть готовы к долгосрочной перспективе
Столтенберг: Войны по своей природе непредсказуемы, и поэтому мы просто должны быть готовы к долгосрочной перспективе
Фото: EPA

Война РФ против Украины превратилась в "войну на истощение". Об этом заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг 2 июня после встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, сообщает CNN.

"Войны по своей природе непредсказуемы, и поэтому мы просто должны быть готовы к долгосрочной перспективе", – сказал генсек.

По его словам, это превратилось в "войну на истощение", в которой украинцы "платят высокую цену за защиту своей страны на поле боя", но и Россия несет большие потери.

Генсек считает, что война закончится за столом переговоров, и Украина по-прежнему нуждается в поддержке НАТО.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют спецоперацией.

По данным Генштаба ВСУ на 3 июня, потери российских оккупантов достигли около 30 950 человек личного состава, а также 1367 танков, 210 самолетов, 175 вертолетов, 13 кораблей и другое.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, война России против Украины
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