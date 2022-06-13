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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США готовы предоставить Украине все, что нужно для победы – глава Пентагона о списке оружия, опубликованном ОП

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Остин: США готовы предоставить все и помочь Украине достичь успеха
Остин: США готовы предоставить все и помочь Украине достичь успеха
Фото: ЕРА

США готовятся предоставить Украине все, чтобы помочь добиться успеха в войне против России. Об этом глава Пентагона Ллойд Остин заявил на брифинге 13 июня, расшифровку приводит сайт Пентагона.

Журналисты упомянули заявление советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, который сегодня днем опубликовал список оружия, необходимого Украине для победы. В этом перечне – 1000 гаубиц калибра 155 мм, 300 реактивных систем залпового огня, 500 танков, 2000 единиц бронетехники и 1000 беспилотников. 

"Украина попросила еще 1000 гаубиц, 300 РСЗО. Что США готовы предоставить в данный момент в военном отношении?" – спросил представитель СМИ, отметив, что Украина "похоже, все больше и больше теряет оружие и силы" на Донбассе. 

"Прежде всего, США готовы предоставить все и помочь Украине достичь успеха, не забывая, что мы должны помнить о собственной готовности, но не только это; у нас есть партнеры по всему миру, которые готовы предоставить Украине существенную помощь", – ответил Остин. 

Он сказал, что США и другие страны Запада уже предоставили Украине значительное количество гаубиц 155-мм калибра и боеприпасы к ним. 

"И мы будем продолжать работать над тем, чтобы доставить туда как можно больше и как можно быстрее, чтобы помочь им достичь успеха. И наше внимание сосредоточено на том, чтобы убедиться, что мы помогаем им, даем им то, что необходимо для защиты их суверенной территории", – добавил глава Пентагона. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

12 июня с призывом ускорить поставки оружия в Украину выступил министр обороны страны Алексей Резников. "Нам нужна помощь, и быстро, потому что цена любой задержки измеряется кровью украинцев", – заявил он. 

В тот же день главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный о поставках оружия говорил с председателем Объединенного комитета начальников штабов армии США Марком Милли. По словам Залужного, РФ сконцентрировала свои усилия на севере Луганской области и имеет там 10-кратное огневое преимущество

За несколько дней до этого – 9 июня – Резников подчеркивал, что ситуация на фронте тяжелая, Украина теряет до 100 бойцов убитыми и до 500 ранеными ежедневно. 

15 июня должно состояться третье заседание консультативной группы по предоставлении военной помощи Украине (так называемый Рамштайн-3). 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Украина, оружие, Пентагон, военная помощь, помощь, РСЗО, война России против Украины, Ллойд Остин
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