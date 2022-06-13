США готовы предоставить Украине все, что нужно для победы – глава Пентагона о списке оружия, опубликованном ОП

Журналисты упомянули заявление советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, который сегодня днем опубликовал список оружия, необходимого Украине для победы. В этом перечне – 1000 гаубиц калибра 155 мм, 300 реактивных систем залпового огня, 500 танков, 2000 единиц бронетехники и 1000 беспилотников.

"Украина попросила еще 1000 гаубиц, 300 РСЗО. Что США готовы предоставить в данный момент в военном отношении?" – спросил представитель СМИ, отметив, что Украина "похоже, все больше и больше теряет оружие и силы" на Донбассе.

"Прежде всего, США готовы предоставить все и помочь Украине достичь успеха, не забывая, что мы должны помнить о собственной готовности, но не только это; у нас есть партнеры по всему миру, которые готовы предоставить Украине существенную помощь", – ответил Остин.

Он сказал, что США и другие страны Запада уже предоставили Украине значительное количество гаубиц 155-мм калибра и боеприпасы к ним.

"И мы будем продолжать работать над тем, чтобы доставить туда как можно больше и как можно быстрее, чтобы помочь им достичь успеха. И наше внимание сосредоточено на том, чтобы убедиться, что мы помогаем им, даем им то, что необходимо для защиты их суверенной территории", – добавил глава Пентагона.

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