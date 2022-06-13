Министр обороны Китая заверил, что Китай не помогал РФ в войне против Украины

Вэй Фэнхэ заявил, что отношения между РФ и Китаем являются "партнерством, а не союзом" Фото: EPA

"Позвольте прояснить в отношении Украины: Китай никогда не оказывал России материальную поддержку", – сказал министр, отвечая на вопрос об усилении связей Китая и РФ.

По словам министра, китайско-российские отношения являются "партнерством, а не союзом" и это партнерство "не направлено против какой-либо третьей страны". При этом чиновник отметил, что сотрудничество между КНР и РФ будет расти.

Вэй Фэнхе также повторил традиционное для Китая утверждение, что США якобы виновны в затягивании конфликта, предоставляя Украине оружие и поддержку и организовывая международные санкции против России.

"Кому на самом деле нужна эта война? Кто больше всего теряет и кто больше всего выигрывает? Кто способствует миру, а кто подливает масла в огонь? Думаю, мы все знаем ответы на эти вопросы", – цитирует его The Washington Post.

LIGA.net обращает внимание, что в своем выступлении министр не называл происходящее в Украине войной, только "конфликтом" или "украинским кризисом".

Он также сказал, что Китай поддерживает переговорный процесс между Россией и Украиной, и в то же время выразил надежду, что США и НАТО "проведут переговоры с РФ, чтобы создать условия для скорейшего прекращения огня".

Война России против Украины. Главное (обновляется)