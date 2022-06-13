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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Министр обороны Китая заверил, что Китай не помогал РФ в войне против Украины

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Вэй Фэнхэ заявил, что отношения между РФ и Китаем являются "партнерством, а не союзом"
Вэй Фэнхэ заявил, что отношения между РФ и Китаем являются "партнерством, а не союзом"
Фото: EPA

Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заверил, что Пекин не помогал России оружием в войне против Украины. Об этом он сказал на ежегодной конференции по безопасности Shangri-La Dialogue в Сингапуре 12 июня, сообщило The Washington Post.

"Позвольте прояснить в отношении Украины: Китай никогда не оказывал России материальную поддержку", – сказал министр, отвечая на вопрос об усилении связей Китая и РФ.

По словам министра, китайско-российские отношения являются "партнерством, а не союзом" и это партнерство "не направлено против какой-либо третьей страны". При этом чиновник отметил, что сотрудничество между КНР и РФ будет расти.

Вэй Фэнхе также повторил традиционное для Китая утверждение, что США якобы виновны в затягивании конфликта, предоставляя Украине оружие и поддержку и организовывая международные санкции против России.

"Кому на самом деле нужна эта война? Кто больше всего теряет и кто больше всего выигрывает? Кто способствует миру, а кто подливает масла в огонь? Думаю, мы все знаем ответы на эти вопросы", – цитирует его The Washington Post. 

LIGA.net обращает внимание, что в своем выступлении министр не называл происходящее в Украине войной, только "конфликтом" или "украинским кризисом".

Он также сказал, что Китай поддерживает переговорный процесс между Россией и Украиной, и в то же время выразил надежду, что США и НАТО "проведут переговоры с РФ, чтобы создать условия для скорейшего прекращения огня". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Китай считается стратегическим партнером России. 4 февраля, за три недели до полномасштабного вторжения РФ, лидеры двух стран провели переговоры, после которых сделали совместное заявление, выступив против расширения НАТО и независимости Тайваня. 

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. В Совбезе ООН Китай воздержался при голосовании за резолюцию, осуждающую войну. Западные страны пытаются убедить Пекин изменить его позицию по украинскому вопросу, сообщали СМИ в марте. 

13 марта ряд американских изданий, в том числе The New York Times и Financial Times, сообщили, что Россия обратилась к Китаю с просьбой о военной помощи для продолжения войны в Украине. По данным СМИ, РФ просила у Пекина деньги, беспилотники и сухпайки.

В посольстве Китая в США заявили, что "никогда не слышали" о том, что РФ обратилась к КНР за военной помощью. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что информация американских СМИ не соответствует действительности, поскольку "Россия обладает самостоятельным потенциалом для продолжения операции".

Посол Китая в США Цинь Ган назвал дезинформацией сообщения о военной помощи Китая России. Он заявил, что Китай выступает против войны и если будет оказывать какую-либо помощь, то только гуманитарную, а "не [поставлять] оружие и боеприпасы для какой-либо из сторон".

18 марта возможную помощь Китая России обсудили президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин во время первого в этом году телефонного разговора. "Байден в деталях описал эффект и последствия того, что случится, если Китай окажет материальную поддержку России, когда она проводит жестокие атаки на украинские города и мирных жителей", – сообщили в Белом доме. Глава КНР, по данным официальных китайских СМИ, сказал Байдену, что конфронтация и конфликты не входят ни в чьи интересы.

Украина предложила Китаю стать одним из гарантов ее безопасности, сообщил в апреле министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал в конце мая, что Украину устраивает политика невмешательства, выбранная Китаем, хотя и "хотелось бы иметь по сравнению с Россией преимущество в этих отношениях".

Теги: Россия, США, Китай, НАТО, военная помощь, война России против Украины
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