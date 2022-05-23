США военным путем защитят Тайвань в случае вторжения Китая – Байден

"Да, это обязательство, которое мы на себя взяли", – сказал он, отвечая на вопрос, готовы ли США использовать армию в случае необходимости защиты Тайваня.
Глава Белого дома напомнил, что США по-прежнему согласны с принципом "одного Китая", но мы мысль о силовом изменении статуса острова неуместна.
"В противном случае это станет очередным действием, схожим с тем, что произошло в Украине", – отметил американский лидер, подчеркнув, что подобный шаг Китая "дестабилизирует весь регион".
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, там сохраняются флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистической партии. Согласно официальной позиции КНР, остров считается одной из провинций Китая.
Белый дом прекратил дипломатические контакты с Тайванем еще в 1979 году. Однако тогда же американский Конгресс принял "Закон об отношениях с Тайванем", согласно которому США могли поставлять туда оборонительное вооружение и выступали гарантом безопасности острова. Предыдущий президент США Дональд Трамп работал над налаживанием отношений с Тайванем, в 2016 году он стал первым лидером Штатов за 10 лет, который поговорил с главой Тайваня.
Вскоре после того, как в США к власти пришел президент Джо Байден, Тайвань заявлял о крупном вторжении китайских боевых самолетов на свою территорию, сообщал BBC. Эксперты считают, что таким образом власти Китая хотели проверить уровень поддержки администрацией Байдена островного государства.
Власти Китая предупредили новую администрацию США и Тайвань о том, что признание Соединенными Штатами независимости острова будет означать войну.