США военным путем защитят Тайвань в случае вторжения Китая – Байден

"Да, это обязательство, которое мы на себя взяли", – сказал он, отвечая на вопрос, готовы ли США использовать армию в случае необходимости защиты Тайваня.

Глава Белого дома напомнил, что США по-прежнему согласны с принципом "одного Китая", но мы мысль о силовом изменении статуса острова неуместна.

"В противном случае это станет очередным действием, схожим с тем, что произошло в Украине", – отметил американский лидер, подчеркнув, что подобный шаг Китая "дестабилизирует весь регион".