Украину устраивает политика Китая в отношении идущей войны – Зеленский

При ответе на вопрос модератора, будет ли Китай подталкивать РФ к тому, чтобы закончить войну, Зеленский усомнился в подобных действиях Китая.

"Я думаю, что Китай выбрал политику оставаться в стороне. На сегодняшний момент, я считаю, Украину устраивает именно эта политика. Это в любом случае лучше, чем помогать РФ. Хочется верить, что за спиной [у нас] Китай не будет проводить другую политику. Нас устраивает этот статус-кво, скажу честно... Я не вижу шагов, которые бы Китай делал против Украины", – сказал Зеленский.

Он отметил, что до войны у Украины был наибольший товарообмен с Китаем.

"Я, к сожалению, не вижу поддержки Китая, и наше общество не видит, хотя есть история [отношений] достаточно неплохая и долгая между странами, поэтому хотелось бы иметь по сравнению с Россией преимущество в этих отношениях, скажу честно", – заявил Зеленский.

По его мнению, Китаю "чего-то не хватает", чтобы поддержать Украину.

"Думаю, не хватает продолжения [отношений с Украиной] или других отношений с США. Думаю, тут США могут влиять на отношения с Китаем, и потом это, конечно, будет влиять на Россию", – сказал президент Украины.

Контекст:

Китай считается стратегическим партнером России, но западные страны пытаются убедить Пекин изменить его позицию по украинскому вопросу, сообщали СМИ в марте. Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. В Совбезе ООН Китай воздержался при голосовании за резолюцию, осуждающую войну.

8 марта Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор с китайским лидером, который касался нападения РФ на Украину. Во время разговора Си Цзиньпин заявил, что нужно уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран и что Китай готов "активно работать" с международным сообществом для посредничества, направленного на прекращение войны.

13 марта ряд американских изданий, в том числе The New York Times и Financial Times, сообщили, что Россия обратилась к Китаю с просьбой о военной помощи для продолжения войны в Украине. По данным СМИ, РФ просила у Пекина деньги, беспилотники и сухпайки.

В посольстве Китая в США заявили, что "никогда не слышали" о том, что РФ обратилась к КНР за военной помощью. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что информация американских СМИ не соответствует действительности, поскольку "Россия обладает самостоятельным потенциалом для продолжения операции".

Посол Китая в США Цинь Ган назвал дезинформацией сообщения о военной помощи Китая России. Он заявил, что Китай выступает против войны и если будет оказывать какую-либо помощь, то только гуманитарную, а "не [поставлять] оружие и боеприпасы для какой-либо из сторон".

18 марта возможную помощь Китая России обсудили президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин во время первого в этом году телефонного разговора. "Байден в деталях описал эффект и последствия того, что случится, если Китай окажет материальную поддержку России, когда она проводит жестокие атаки на украинские города и мирных жителей", – сообщили в Белом доме. Глава КНР, по данным официальных китайских СМИ, сказал Байдену, что конфронтация и конфликты не входят ни в чьи интересы.

Украина предложила Китаю стать одним из гарантов ее безопасности, сообщил в апреле министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.