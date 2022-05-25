Украину устраивает политика Китая в отношении идущей войны – Зеленский

Зеленский: Хочется верить, что за спиной Китай не будет проводить другую политику. Нас устраивает этот статус-кво Фото: president.gov.ua

При ответе на вопрос модератора, будет ли Китай подталкивать РФ к тому, чтобы закончить войну, Зеленский усомнился в подобных действиях Китая.

"Я думаю, что Китай выбрал политику оставаться в стороне. На сегодняшний момент, я считаю, Украину устраивает именно эта политика. Это в любом случае лучше, чем помогать РФ. Хочется верить, что за спиной [у нас] Китай не будет проводить другую политику. Нас устраивает этот статус-кво, скажу честно... Я не вижу шагов, которые бы Китай делал против Украины", – сказал Зеленский.

Он отметил, что до войны у Украины был наибольший товарообмен с Китаем.

"Я, к сожалению, не вижу поддержки Китая, и наше общество не видит, хотя есть история [отношений] достаточно неплохая и долгая между странами, поэтому хотелось бы иметь по сравнению с Россией преимущество в этих отношениях, скажу честно", – заявил Зеленский.

По его мнению, Китаю "чего-то не хватает", чтобы поддержать Украину.

"Думаю, не хватает продолжения [отношений с Украиной] или других отношений с США. Думаю, тут США могут влиять на отношения с Китаем, и потом это, конечно, будет влиять на Россию", – сказал президент Украины.

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