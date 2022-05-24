Россия и Китай провели полет стратегических бомбардировщиков во время визита Байдена в Токио – СМИ

Самолеты, способные нести ядерное оружие, пролетели над Японским и Восточно-Китайским морями. Это произошло на фоне визита в регион президента США Джо Байдена, который 24 мая встретился в Токио (Япония) с лидерами Австралии, Японии и Индии в рамках Четырехстороннего диалога по безопасности (Quad coalition).

Yonhap со ссылкой на официальных лиц в южнокорейской армии сообщило о том, что несколько китайских самолетов Н-6, а также российские истребители, в том числе Ту-95, были замечены в течение дня в разных местах воздушного пространства у границ Южной Кореи, но не нарушали его.

NYT со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника пишет, что правительство следило за военными учениями в Северо-Восточной Азии, пока президент Байден находился в этом регионе. Издание считает, что совместные полеты – знак того, что вторжение РФ в Украину и многочисленные жертвы не отразились на партнерстве между Москвой и Пекином, оно по-прежнему остается прочным.