Россия и Китай провели полет стратегических бомбардировщиков во время визита Байдена в Токио – СМИ

Самолеты, способные нести ядерное оружие, пролетели над Японским и Восточно-Китайским морями. Это произошло на фоне визита в регион президента США Джо Байдена, который 24 мая встретился в Токио (Япония) с лидерами Австралии, Японии и Индии в рамках Четырехстороннего диалога по безопасности (Quad coalition).
Yonhap со ссылкой на официальных лиц в южнокорейской армии сообщило о том, что несколько китайских самолетов Н-6, а также российские истребители, в том числе Ту-95, были замечены в течение дня в разных местах воздушного пространства у границ Южной Кореи, но не нарушали его.
NYT со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника пишет, что правительство следило за военными учениями в Северо-Восточной Азии, пока президент Байден находился в этом регионе. Издание считает, что совместные полеты – знак того, что вторжение РФ в Украину и многочисленные жертвы не отразились на партнерстве между Москвой и Пекином, оно по-прежнему остается прочным.
13 марта ряд американских изданий, в том числе The New York Times и Financial Times, со ссылкой на информацию, которую получили США, сообщили, что Россия обратилась к Китаю с просьбой о военной помощи для продолжения войны в Украине. По данным СМИ, РФ запросила у Пекина деньги, беспилотники и сухпайки.
Посол Китая в США Цинь Ган назвал дезинформацией сообщения о военной помощи Китая России. Он заявил, что Китай выступает против войны и если будет оказывать какую-либо помощь, то только гуманитарную, а "не [поставлять] оружие и боеприпасы для какой-либо из сторон".
14 марта прошла встреча советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с членом политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, начальником канцелярии комиссии по иностранным делам Яном Цзечи. После встречи Белый дом выпустил короткое заявление, в котором сообщил, что собеседники обсудили "ряд вопросов американо-китайских отношений" и войну России против Украины. Позже на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Китай предупредили: оказание военной или иной помощи России "приведет к серьезным последствиям".
18 марта возможную помощь Китая России обсудили президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин во время первого в этом году телефонного разговора. "Байден в деталях описал эффект и последствия того, что случится, если Китай окажет материальную поддержку России, когда она проводит жестокие атаки на украинские города и мирных жителей", – сообщили в Белом доме. Глава КНР, по данным официальных китайских СМИ, сказал Байдену, что конфронтация и конфликты не входят ни в чьи интересы.