Глава Пентагона рассказал о прогрессе в поставках Украине вооружения после встречи "Рамштайн-2"

"Со времени нашей виртуальной встречи три недели назад мы наблюдаем важный прогресс по нескольким направлениям. Союзники предоставляют пусковые установки Harpoon и ракеты для укрепления береговой обороны Украины, а Великобритания предоставляет реактивную систему залпового огня M270 и обучение, чтобы помочь Украине защитить свою территорию на Донбассе. И несколько наших союзников и партнеров предоставляют гаубицы и артиллерийские боеприпасы, и украинские силы теперь используют их для защиты Донбасса. А тем временем в Украину продолжают поступать другие формы военной помощи – от танков до вертолетов", – сказал он.

Остин подчеркнул, что партнеры многое сделали, но "нельзя терять время".

"Мы собираемся усилить нашу поддержку украинских Вооруженных сил в сегодняшней борьбе, и мы собираемся укрепить их несокрушимую силу перед предстоящими опасностями. И, работая вместе, мы можем помочь Украине защитить себя от жестокого нападения России и укрепить безопасность Украины в долгосрочной перспективе", – заявил министр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Остин отметил, что Украина нуждается в оружии дальнего действия, броне и средствах береговой обороны.



