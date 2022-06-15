Глава Пентагона рассказал о прогрессе в поставках Украине вооружения после встречи "Рамштайн-2"

"Со времени нашей виртуальной встречи три недели назад мы наблюдаем важный прогресс по нескольким направлениям. Союзники предоставляют пусковые установки Harpoon и ракеты для укрепления береговой обороны Украины, а Великобритания предоставляет реактивную систему залпового огня M270 и обучение, чтобы помочь Украине защитить свою территорию на Донбассе. И несколько наших союзников и партнеров предоставляют гаубицы и артиллерийские боеприпасы, и украинские силы теперь используют их для защиты Донбасса. А тем временем в Украину продолжают поступать другие формы военной помощи – от танков до вертолетов", – сказал он.
Остин подчеркнул, что партнеры многое сделали, но "нельзя терять время".
"Мы собираемся усилить нашу поддержку украинских Вооруженных сил в сегодняшней борьбе, и мы собираемся укрепить их несокрушимую силу перед предстоящими опасностями. И, работая вместе, мы можем помочь Украине защитить себя от жестокого нападения России и укрепить безопасность Украины в долгосрочной перспективе", – заявил министр.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Остин отметил, что Украина нуждается в оружии дальнего действия, броне и средствах береговой обороны.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией".
26 апреля 2022 года на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии прошла первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Министр обороны Украины Алексей Резников передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне.
Резников заявлял, что благодаря встрече произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.
Вторая встреча состоялась 23 мая, она прошла в онлайн-формате, участие в ней приняли более 40 стран. По ее итогам министр обороны США Ллойд Остин заявил, что военную помощь Украине решили предоставить 20 государств.
В преддверии третьей встречи, запланированной на 15 июня, в Офисе президента заявили, что украинской армии для достижения паритета с Россией на фронте необходимы несколько тысяч единиц тяжелой техники.