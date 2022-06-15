ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава Пентагона рассказал о прогрессе в поставках Украине вооружения после встречи "Рамштайн-2"

Остин: Мы собираемся усилить нашу поддержку украинских Вооруженных сил в сегодняшней борьбе
Остин: Мы собираемся усилить нашу поддержку украинских Вооруженных сил в сегодняшней борьбе
Фото: EPA

После второй встречи контактной группы по вопросам обороны Украины есть прогресс в поставках вооружения для Украины и партнеры продолжат предоставлять ей военную помощь. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на третьем заседании контактной группы 15 июня в Брюсселе, текст его речи опубликовала пресс-служба Пентагона.

"Со времени нашей виртуальной встречи три недели назад мы наблюдаем важный прогресс по нескольким направлениям. Союзники предоставляют пусковые установки Harpoon и ракеты для укрепления береговой обороны Украины, а Великобритания предоставляет реактивную систему залпового огня M270 и обучение, чтобы помочь Украине защитить свою территорию на Донбассе. И несколько наших союзников и партнеров предоставляют гаубицы и артиллерийские боеприпасы, и украинские силы теперь используют их для защиты Донбасса. А тем временем в Украину продолжают поступать другие формы военной помощи – от танков до вертолетов", – сказал он.

Остин подчеркнул, что партнеры многое сделали, но "нельзя терять время".

"Мы собираемся усилить нашу поддержку украинских Вооруженных сил в сегодняшней борьбе, и мы собираемся укрепить их несокрушимую силу перед предстоящими опасностями. И, работая вместе, мы можем помочь Украине защитить себя от жестокого нападения России и укрепить безопасность Украины в долгосрочной перспективе", – заявил министр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Остин отметил, что Украина нуждается в оружии дальнего действия, броне и средствах береговой обороны.


Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией".

26 апреля 2022 года на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии прошла первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Министр обороны Украины Алексей Резников передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне.

Резников заявлял, что благодаря встрече произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно. 

Вторая встреча состоялась 23 мая, она прошла в онлайн-формате, участие в ней приняли более 40 стран. По ее итогам министр обороны США Ллойд Остин заявил, что военную помощь Украине решили предоставить 20 государств.

В преддверии третьей встречи, запланированной на 15 июня, в Офисе президента заявили, что украинской армии для достижения паритета с Россией на фронте необходимы несколько тысяч единиц тяжелой техники.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, оружие, Пентагон, вооружение, военная помощь, война России против Украины, Ллойд Остин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дорофеева рассказала, что сейчас заставляет ее улыбаться чаще
Дорофеева рассказала, что сейчас заставляет ее улыбаться чаще
"Итальянцы действительно знают, как сладко жить". Звезда "Викингов" Винник похвасталась отдыхом в Италии
"Итальянцы действительно знают, как сладко жить". Звезда "Викингов" Винник похвасталась отдыхом в Италии
59-летняя Деми Мур впервые показала своего 46-летнего бойфренда. Фото
59-летняя Деми Мур впервые показала своего 46-летнего бойфренда. Фото
"По сути, мы здесь учимся жить в новых условиях". Младший брат Осадчей показал, как тренируется во Львове
"По сути, мы здесь учимся жить в новых условиях". Младший брат Осадчей показал, как тренируется во Львове
"Как жаль, что так мало они побыли вместе". В сети опубликовали видео венчания Тины Кароль и праздничного банкета
"Как жаль, что так мало они побыли вместе". В сети опубликовали видео венчания Тины Кароль и праздничного банкета
  "Буду давать концерты в госпиталях". Полякова сообщила, что возвращается в Киев
  "Буду давать концерты в госпиталях". Полякова сообщила, что возвращается в Киев
Арестович рассказал, в каком случае Украина может проиграть войну против российских оккупантов
Арестович рассказал, в каком случае Украина может проиграть войну против российских оккупантов
Alekseev показал новое фото с возлюбленной из "ВИА Гры", которая хочет получить украинское гражданство
Alekseev показал новое фото с возлюбленной из "ВИА Гры", которая хочет получить украинское гражданство
Роднянский: Во время кровавой захватнической войны, которую ведет Россия в Украине, в ходе которой гибнут тысячи мирных людей, проводить в России "праздники кино" невозможно
Роднянский: Во время кровавой захватнической войны, которую ведет Россия в Украине, в ходе которой гибнут тысячи мирных людей, проводить в России "праздники кино" невозможно
  "Цветочек". Фаны Тины Кароль показали ее выступление в платье с прозрачными вставками
  "Цветочек". Фаны Тины Кароль показали ее выступление в платье с прозрачными вставками
Солистка Go-A о коллегах, которые вернулись в Украину из РФ: Я им не верю. Знаю, как отмываются, какие истории придумывают, чтобы отвлечь
Солистка Go-A о коллегах, которые вернулись в Украину из РФ: Я им не верю. Знаю, как отмываются, какие истории придумывают, чтобы отвлечь
"У нас теперь нет страны, как нет и флага, которым мы когда-то гордились". Лазарева призвала отдать Путина под трибунал
"У нас теперь нет страны, как нет и флага, которым мы когда-то гордились". Лазарева призвала отдать Путина под трибунал
Матвиенко показала фото со свадьбы с Мирзояном. На снимках присутствуют Винник и родители невесты
Матвиенко показала фото со свадьбы с Мирзояном. На снимках присутствуют Винник и родители невесты
  Ризатдинова: Я говорю: "Бабушка, война. Ракеты прилетают из России". А она: "Вас же спасают". И это женщина, с которой я прожила все детство
  Ризатдинова: Я говорю: "Бабушка, война. Ракеты прилетают из России". А она: "Вас же спасают". И это женщина, с которой я прожила все детство
"Никто не может быть морально готов к войне". Дорофеева поделилась советами психолога, как пережить тяжелое время
"Никто не может быть морально готов к войне". Дорофеева поделилась советами психолога, как пережить тяжелое время
"Они нужны нам как оружие". Арестович рассказал, как нужно работать с россиянами, воюющими с путинским режимом
"Они нужны нам как оружие". Арестович рассказал, как нужно работать с россиянами, воюющими с путинским режимом
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Долго смотрела на "Демона сидящего". Но говорят, он сдохнет раньше, чем сядет". Кабаева засветилась в музее с "эскортом из гэбисток" (149070)
2
"Что же ты покинул своих волчиц?" Украинский диджей рассказала, где находится Винник (127394)
3
Кошевой рассказал, что написал ему Зеленский в первые минуты после нападения РФ на Украину (67569)
4
"Я предполагал, что с узнаваниями будет немножко ад. Был ад". Макаревич посетил концерт Галкина в Израиле (64829)
5
"Вот это да! Красивая женщина!" Саливанчук снялась в постели в белых носках. Фото (53382)
6
"Умер от позора и оставил страну в чудовищном отставании". Роднянский сказал, с кем из российских императоров можно сравнить Путина (46838)
7
Кушанашвили рассказал о личном телефонном разговоре Аллегровой и Пугачевой об Украине (43184)
8
"Их можно понять". Харчишин рассказал о своем отношении к Потапу и Monatik, которые во время войны живут за границей (32155)
 
 
 
 