Неспровоцированное и ничем не оправданное вторжение России представляет опасность не только для Украины – глава Пентагона

Остин: Солдаты и граждане Украины защищают свою Родину решительно, мужественно и изобретательно, вдохновляют всех нас и нуждаются в нашей помощи Фото: EPA

"Неспровоцированное и ничем не оправданное вторжение России представляет опасность не только для Украины. Это угроза европейской безопасности и оскорбление основанного на правилах международного порядка, который защищает всех нас, поэтому мы должны продолжать подниматься, чтобы ответить на этот вызов. Солдаты и граждане Украины именно этим и занимаются – защищают свою Родину решительно, мужественно и изобретательно, вдохновляют всех нас и нуждаются в нашей помощи", – сказал он.

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Остин отметил, что, не сумев взять Киев, российская армия сфокусировалась на Донбассе. Он также заявил, что Украина нуждается в оружии дальнего действия, броне и средствах береговой обороны.