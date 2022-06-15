Неспровоцированное и ничем не оправданное вторжение России представляет опасность не только для Украины – глава Пентагона

"Неспровоцированное и ничем не оправданное вторжение России представляет опасность не только для Украины. Это угроза европейской безопасности и оскорбление основанного на правилах международного порядка, который защищает всех нас, поэтому мы должны продолжать подниматься, чтобы ответить на этот вызов. Солдаты и граждане Украины именно этим и занимаются – защищают свою Родину решительно, мужественно и изобретательно, вдохновляют всех нас и нуждаются в нашей помощи", – сказал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Остин отметил, что, не сумев взять Киев, российская армия сфокусировалась на Донбассе. Он также заявил, что Украина нуждается в оружии дальнего действия, броне и средствах береговой обороны.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией".
26 апреля 2022 года на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии прошла первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Министр обороны Украины Алексей Резников передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне.
Резников заявлял, что благодаря встрече произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.
Вторая встреча состоялась 23 мая, она прошла в онлайн-формате, участие в ней приняли более 40 стран. По ее итогам министр обороны США Ллойд Остин заявил, что военную помощь Украине решили предоставить 20 государств.
В преддверии третьей встречи, запланированной на 15 июня, в Офисе президента заявили, что украинской армии для достижения паритета с Россией на фронте необходимы несколько тысяч единиц тяжелой техники.