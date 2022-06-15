К заседанию контактной группы по вопросам обороны Украины присоединились еще три страны – Остин

Остин сообщил, что в "Рамштайне-3" участвуют министры обороны и начальники штабов из более чем 45 стран Фото: EPA

"Сегодня для меня большая честь иметь с нами министров обороны и начальников штабов из более чем 45 стран, а также представителей НАТО и Европейского союза. И позвольте мне тепло приветствовать Эквадор, Грузию и Молдову, которые присоединяются к сегодняшнему заседанию контактной группы", – сказал он.

На заседании также присутствует министр обороны Украины Алексей Резников.

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Представитель США при НАТО Джулианна Смит заявляла 13 июня, что во встрече "Рамштайн-3" примут участие более 50 стран.