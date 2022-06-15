К заседанию контактной группы по вопросам обороны Украины присоединились еще три страны – Остин

"Сегодня для меня большая честь иметь с нами министров обороны и начальников штабов из более чем 45 стран, а также представителей НАТО и Европейского союза. И позвольте мне тепло приветствовать Эквадор, Грузию и Молдову, которые присоединяются к сегодняшнему заседанию контактной группы", – сказал он.
На заседании также присутствует министр обороны Украины Алексей Резников.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Представитель США при НАТО Джулианна Смит заявляла 13 июня, что во встрече "Рамштайн-3" примут участие более 50 стран.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией".
26 апреля 2022 года на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии прошла первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Министр обороны Украины Алексей Резников передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне.
Резников заявлял, что благодаря встрече произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.
Вторая встреча состоялась 23 мая, она прошла в онлайн-формате, участие в ней приняли более 40 стран. По ее итогам министр обороны США Ллойд Остин заявил, что военную помощь Украине решили предоставить 20 государств.
В преддверии третьей встречи, запланированной на 15 июня, в Офисе президента заявили, что украинской армии для достижения паритета с Россией на фронте необходимы несколько тысяч единиц тяжелой техники.