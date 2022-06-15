Резников поблагодарил Польшу за оружие: "Крабы" начнут есть колонны русских

"Польские "Крабы" начнут есть колонны русских. Я благодарен польскому правительству за это. Это военная техника, которую ценят солдаты ХХІ века", – отметил Резников.

Имея в руках современную доктрину и оружие, Украина победит, уверен глава Минобороны: "Дайте нам инструменты – и мы сделаем работу".

Резников подчеркнул, что Украина защищает свою землю и стремление к свободе.

"Если Украина с вашей помощью не остановит россиян, россияне придут к вам. Ваши ребята не гибнут на фронте. Сегодня мы расплачиваемся своей кровью за то, что можем говорить в свободной Варшаве", – заявил он.

Министр считает, что оккупанты под Северодонецком пытаются морально сломить украинских военных. Но у ВСУ высокий боевой дух, заверил Резников.

"Они вторглись, чтобы воровать наши чайники и стиральные машины. Эти дикие варвары злы на нас, что мы живем хорошо, читаем книги и ходим в театры. [...] Важно, чтобы вы (союзники. – "ГОРДОН") не сдавались, мы не устанем", – подчеркнул он.