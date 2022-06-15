Резников поблагодарил Польшу за оружие: "Крабы" начнут есть колонны русских

"Польские "Крабы" начнут есть колонны русских. Я благодарен польскому правительству за это. Это военная техника, которую ценят солдаты ХХІ века", – отметил Резников.
Имея в руках современную доктрину и оружие, Украина победит, уверен глава Минобороны: "Дайте нам инструменты – и мы сделаем работу".
Резников подчеркнул, что Украина защищает свою землю и стремление к свободе.
"Если Украина с вашей помощью не остановит россиян, россияне придут к вам. Ваши ребята не гибнут на фронте. Сегодня мы расплачиваемся своей кровью за то, что можем говорить в свободной Варшаве", – заявил он.
Министр считает, что оккупанты под Северодонецком пытаются морально сломить украинских военных. Но у ВСУ высокий боевой дух, заверил Резников.
"Они вторглись, чтобы воровать наши чайники и стиральные машины. Эти дикие варвары злы на нас, что мы живем хорошо, читаем книги и ходим в театры. [...] Важно, чтобы вы (союзники. – "ГОРДОН") не сдавались, мы не устанем", – подчеркнул он.
AHS Krab – польская национальная САУ. При ее производстве используется лицензионная башня от британской гаубицы AS90, для шасси – южнокорейская платформа от САУ K9 Thunder. Производителем AHS Krab является польский завод Huta Stalowa Wola. Максимальная дальность стрельбы САУ Krab составляет 40 км с базовым боекомплектом. Скорострельность – шесть выстрелов в минуту.
В конце мая – начале июня польские СМИ, в частности Polskie Radio и Dzennik, сообщали, что Польша передала Украине 18 гаубиц Krab и намерена изготовить и продать еще несколько десятков.
7 июня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита на Huta Stalowa Wola объявил о подписании между Украиной и Польшей контракта о поставках оружия. Он отметил, что это "один из крупнейших, если не самый крупный", контракт на экспорт вооружений из Польши за последние 30 лет. В сообщении прямо не упоминались САУ Krab, но именно они были на фотографиях с завода, которыми пресс-служба Моравецкого проиллюстрировала новость о его визите.
9 июня Резников отчитался, что польские САУ Krab готовы к выполнению задач на фронте. По словам главы Минобороны, после орудий М777 и FH70, САУ Caesar и М109А3 это пятый вид артиллерии калибра 155 мм, который Украине удалось привлечь.