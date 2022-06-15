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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников поблагодарил Польшу за оружие: "Крабы" начнут есть колонны русских

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Алексей Резников похвалил польские САУ Krab: Это военная техника, которую ценят солдаты XXI века
Алексей Резников похвалил польские САУ Krab: Это военная техника, которую ценят солдаты XXI века
Фото: mil.gov.ua

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Polsat News 14 июня подчеркнул, что поставки западной техники, в том числе польских гаубиц Krab, помогают уменьшить потери среди украинских воинов, защищающих страну от российской агрессии.

"Польские "Крабы" начнут есть колонны русских. Я благодарен польскому правительству за это. Это военная техника, которую ценят солдаты ХХІ века", – отметил Резников.

Имея в руках современную доктрину и оружие, Украина победит, уверен глава Минобороны: "Дайте нам инструменты – и мы сделаем работу".

Резников подчеркнул, что Украина защищает свою землю и стремление к свободе.

"Если Украина с вашей помощью не остановит россиян, россияне придут к вам. Ваши ребята не гибнут на фронте. Сегодня мы расплачиваемся своей кровью за то, что можем говорить в свободной Варшаве", – заявил он.

Министр считает, что оккупанты под Северодонецком пытаются морально сломить украинских военных. Но у ВСУ высокий боевой дух, заверил Резников.

"Они вторглись, чтобы воровать наши чайники и стиральные машины. Эти дикие варвары злы на нас, что мы живем хорошо, читаем книги и ходим в театры. [...] Важно, чтобы вы (союзники. – "ГОРДОН") не сдавались, мы не устанем", – подчеркнул он.

Контекст:

AHS Krab – польская национальная САУ. При ее производстве используется лицензионная башня от британской гаубицы AS90, для шасси – южнокорейская платформа от САУ K9 Thunder. Производителем AHS Krab является польский завод Huta Stalowa Wola. Максимальная дальность стрельбы САУ Krab составляет 40 км с базовым боекомплектом. Скорострельность – шесть выстрелов в минуту.

В конце мая – начале июня польские СМИ, в частности Polskie Radio и Dzennik, сообщали, что Польша передала Украине 18 гаубиц Krab и намерена изготовить и продать еще несколько десятков.

7 июня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита на Huta Stalowa Wola объявил о подписании между Украиной и Польшей контракта о поставках оружия. Он отметил, что это "один из крупнейших, если не самый крупный", контракт на экспорт вооружений из Польши за последние 30 лет. В сообщении прямо не упоминались САУ Krab, но именно они были на фотографиях с завода, которыми пресс-служба Моравецкого проиллюстрировала новость о его визите.

9 июня Резников отчитался, что польские САУ Krab готовы к выполнению задач на фронте. По словам главы Минобороны, после орудий М777 и FH70САУ Caesar и М109А3 это пятый вид артиллерии калибра 155 мм, который Украине удалось привлечь.

Теги: Украина, Польша, оружие, вооружение, военная техника, военная помощь, Алексей Резников, артиллерия, российская агрессия, война России против Украины
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